طريقة عمل كوكيز بمربى المانجو

الكوكيز من الحلويات التي تحتوي على مذاق خاص، ويمكن إضافة العديد من الحشوات المختلفة لها، ونقدم لكم طريقة عمل الكوكيز بمربى المانجو للشيف الشربيني
مقادير كوكيز بمربى المانجو
2 كوب دقيق
بيضة
200 جرام زبدة
نصف كوب سكر 1
كوب بندق مطحون
فانيلا
مربى مانجو للتزيين
طريقة تحضير كوكيز بمربى المانجو:
* توضع كل المكونات في العجانة وتعجن جيدا.
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