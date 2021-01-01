طريقة عمل كوكيز بمربى المانجو

آخر الأخبارالأسرة والطفل › طريقة عمل كوكيز بمربى المانجو

صورة الخبر: كوكيز بمربى المانجو
كوكيز بمربى المانجو


الكوكيز من الحلويات التي تحتوي على مذاق خاص، ويمكن إضافة العديد من الحشوات المختلفة لها، ونقدم لكم طريقة عمل الكوكيز بمربى المانجو للشيف الشربيني

مقادير كوكيز بمربى المانجو
2 كوب دقيق
بيضة
200 جرام زبدة
نصف كوب سكر 1
كوب بندق مطحون
فانيلا
مربى مانجو للتزيين

طريقة تحضير كوكيز بمربى المانجو:
* توضع كل المكونات في العجانة وتعجن جيدا.

* يفضل أن ترتاح العجينة نصف ساعة في الثلاجة.

* ثم تشكل العجينة دائرية شكل الكوكيز ثم تخبز في الفرن لمدة 15 دقيقة أو حتى تمام النضج.

* ثم تزين بمربى مانجو مرع رشة بندق مجروش.

* وتقدم

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على طريقة عمل كوكيز بمربى المانجو

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
45649

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager