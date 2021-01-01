بالخطوات.. طريقة زراعة النعناع في المنزل



زراعة النعناع زراعة النعناع



النعناع الأخضر من أسهل الخضروات الورقية التي يمكن زراعتها في المنزل، والتى لا تحتاج سوى بعض النعناع الحي والتربة والمياه والرعاية المستمرة في الشمس.



ومع تعدد استخدامات النعناع وفوائده سنتعلم معًا كل تفاصيل زراعة النعناع في المنزل بأسهل طريقة وخطوات للحصول على أفضل نعناع طبيعي.



خطوات الزراعة:

- يقطع غصن من نبات النعناع أو استخدام النصف الأخير من ساق النعناع وبه الجذر أو شراء الشتلات.

- يزرع غصن النعناع ويغرس أسفله في أصيص مخلوط بين الطين والرمل.

- يترك جزء من غصن النعناع بارز دون أن تغطيه التربة.

- يترك أصيص النعناع في منطقة جيدة التهوية تصل له أشعة الشمس جيدًا.

- تسقى زرعة النعناع يومياُ لكي تتابع نموها وتظهر الأوراق الجديدة.

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ولكن يجب أن تكون التربة طينية مناسبة حيث يخلط بها الطين لتخفيف كثافته والسماح للجذور بالتنفس والحركة، ويمكن شراء الطمية الجاهزة للزراعة.ويكون أصيص الزرع من البلاستيك أو الفخار أو علبة دهان فارغة أو دلو "جردل"، مع ضرورة ثقب الأصيص من الأسفل لمنع تعفن الجذور.