علامات مبكرة للإصابة بالسرطان يغفلها الكثيرون



علامات مبكرة للإصابة بالسرطان علامات مبكرة للإصابة بالسرطان



يمكن للفحوصات الكشف عن السرطان قبل ظهور الأعراض لكن فى المقابل هناك علامات مبكرة لبعض التغيرات في جسمك بجب الانتباه إليها يقدمها موقع بولد سكاى الهندى.



1. فترات غير طبيعية أو آلام في الحوض

تعاني معظم النساء من عدم انتظام الدورة الشهرية أو التشنجات. لكن الألم المستمر أو التغيرات في دورتك يمكن أن تكون علامة على السرطان عنق الرحم أو الرحم أو المبيض.



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2. تغييرات في عادات الحمامالتغيرات الكبيرة في وظائف الجسم يمكن أن تشير إلى سرطان القولون والبروستات والمثانة ، من بين أنواع السرطان الأخرى. تشمل العلامات التحذيرية استمرار الإمساك أو الإسهال. دم أسود أو أحمر في البراز. براز أسود قطراني كثرة التبول ودم في البول.3. الانتفاخنشعر جميعًا بالانتفاخ بين الحين والآخر. لكن الانتفاخ لأكثر من أسبوعين يمكن أن يكون علامة على الإصابة بسرطان المبيض ، بالإضافة إلى العديد من سرطانات الجهاز الهضمي.4. تغييرات الثديوتشمل هذه تكتلًا جديدًا ، وتنصيبًا ، وتغيرًا في اللون ، وتغيرات حول الحلمة أو إفرازات غير عادية لم تكن لديك من قبل. على الرغم من أن معظم سرطان الثدي يحدث عند النساء ، يمكن للرجال الإصابة به أيضًا.5. السعال المزمنيمكن أن يكون السعال الذي يستمر لأكثر من أسبوعين ، وخاصة السعال الجاف ، علامة على الإصابة بسرطان الرئة.6. الصداع المزمنالصداع الذي يستمر لأكثر من أسبوعين ولا يستجيب للأدوية المعتادة يمكن أن يكون سببه ورم في المخ.7. صعوبة البلعإذا شعرت كما لو أن الطعام عالق في حلقك أو كنت تواجه مشكلة في البلع لأكثر من أسبوعين ، فقد يكون هذا علامة على سرطان الحلق أو الرئة أو المعدة.8. كدمات مفرطةكدمة على الساق من الاصطدام بطاولة القهوة أمر طبيعي. لكن ظهور الكثير من الكدمات فجأة في أماكن غير معتادة لم يتم اصطدامها يمكن أن يشير إلى أنواع مختلفة من سرطان الدم.9. كثرة الحمى أو الالتهاباتيمكن أن يشير ارتفاع الحمى مرارًا وتكرارًا أو الانتقال من عدوى إلى أخرى إلى أن الجهاز المناعي أصبح أكثر عرضة للإصابة بالورم الليمفاوي أو اللوكيميا.