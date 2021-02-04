

أسعار العملات اليوم الخميس 4-2-2021 بالبنوك المصرية أسعار العملات اليوم الخميس 4-2-2021 بالبنوك المصرية

تباينت أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 4-2-2021، أمام الجنيه المصرى فى بداية التعاملات بالبنوك المصرية، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس الأربعاء، حيث سجل سعر الدولار استقرارا عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، بينما انخفض سعر اليورو، وسجل 18.80 جنيه للشراء، 18.97 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 18.84 جنيه للشراء، 18.98 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.



ونزل الجنيه الإسترليني مقابل الدولار لكنه يُتداول عند أعلى مستوياته في ثمانية أشهر تقريبا مقابل اليورو قبل اجتماع بنك إنجلترا المركزي بشأن السياسات والذي سينشر نتائج بشأن جدوى تطبيق أسعار فائدة سلبية.





ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:



سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

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سعر اليورو الأوروبى اليومانخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وسجل 18.80 جنيه للشراء، 18.97 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 18.84 جنيه للشراء، 18.98 جنيه للبيع.سعر الجنيه الإسترلينى اليومانخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وسجل 21.29 جنيه للشراء، 21.51 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 21.38 جنيه للشراء، 21.56 جنيه للبيع.سعر الريال السعودى اليوماستقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.سعر الدينار الكويتى اليومتباين سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، مسجلا 48.95 جنيه للشراء، و52.03 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 48.94 جنيه للشراء، و52.03 جنيه للبيع.