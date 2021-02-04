أسعار العملات اليوم الخميس 4-2-2021 بالبنوك المصرية

تباينت أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 4-2-2021، أمام الجنيه المصرى فى بداية التعاملات بالبنوك المصرية، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس الأربعاء، حيث سجل سعر الدولار استقرارا عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، بينما انخفض سعر اليورو، وسجل 18.80 جنيه للشراء، 18.97 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 18.84 جنيه للشراء، 18.98 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
ونزل الجنيه الإسترليني مقابل الدولار لكنه يُتداول عند أعلى مستوياته في ثمانية أشهر تقريبا مقابل اليورو قبل اجتماع بنك إنجلترا المركزي بشأن السياسات والذي سينشر نتائج بشأن جدوى تطبيق أسعار فائدة سلبية.
ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:
سعر الدولار اليوم
استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.
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