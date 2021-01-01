الصبار العلاج الأمثل لمرض الجدري المائي

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الجدري المائي

يصاب بعض الأطفال بمرض جدري الماء مرض شديد العدوى، الأعراض المميزة هي الطفح الجلدي الذي لا يتوقف أبدًا عن الحكة والحمى التي لا يبدو أنها تترك. ينتشر هذا المرض كالنار في الهشيم ويصيب الأشخاص الذين لم يصابوا بجدري الماء من قبل. يمكنك علاج جدري الماء في المنزل.

ورقة الصبار العلاج المنزلي الجدير المائي

يساعد جل الصبار على تبريد وتهدئة الجلد الملتهب والحكة. له خصائص مضادة للالتهابات تساعد على تقليل الحكة وترطيب البشرة.

الاتجاهات:

خذ ورقة وقم بتقطيعها بشكل جانبي. استخرج الجل الموجود بالداخل.
نقل هذا الجل في وعاء محكم.
ضع هذا على الطفح الجلدي.
اتركيه على الطفح الجلدي.
أعد وضع الجل 2-3 مرات في اليوم.

المصدر: elbalad

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