اكتشاف مستخلص نباتي أثبت فعالية في التصدي لفيروس كورونا

أعلن باحثون من جامعة نوتنغهام البريطانية اكتشاف مستخلص نباتي أثبت فعالية عالية في التصدي لفيروس كورونا.
وقال الباحثون إن مادة ثابسيجارجين غير المعروفة، والتي تستخلص من نبات الدرياس، ثبت أنها فعالة للغاية ضد فيروس كورونا المستجد وأظهرت نتائج مذهلة، وفقا لصحيفة "الشرق الأوسط".
وتولد هذه المادة استجابة مناعية فطرية عالية الفعالية ضد ثلاثة أنواع رئيسية من فيروسات الجهاز التنفسي التي تصيب البشر، بما في ذلك فيروس كورونا.
وأكد قائد فريق البحث الطبي البروفيسور كين تشاو تشانج أنه لا تزال هناك حاجة لإجراء مزيد من التجارب بشكل واضح، مشيرا إلى أن "النتائج الحالية تشير بقوة إلى أن مادة ثابسيجارجين ومشتقاتها توفر علاجات واعدة ضد كورونا وفيروس الإنفلونزا".
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