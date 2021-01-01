

4 ملايين جنيه أرباح «أحمد ونهى» و«ياسر وسحر» من الفيديوهات المخلة 4 ملايين جنيه أرباح «أحمد ونهى» و«ياسر وسحر» من الفيديوهات المخلة

مجموعة من الفيديوهات ظهرت مؤخرا على موقع يوتيوب أبطالها ثنائيات اختاروا مقاطع مصورة مخلة بالآداب، تثير الغرائز وتستغل فيها الفتيات أنفسهن من أجل جني الأرباح، أولهما هما أحمد ونهى، ثم ياسر وسحر، وبالفعل تبين أنهم يتربحون منها.



الفيديو الواحد من قناة أحمد ونهى والتي تحمل اسم «أفلام قصيرة»، على موقع المقاطع المصورة «يوتيوب» يصل إلى 200 ألف مشاهدة، يقدمون عليها مقاطع وقصص مخلة للآداب خيالية تمثيلية، بطلاها هما نهى وأحمد، والذين أثارا الجدل والاستياء بين جيرانهم في مدينة حوش عيسى بمحافظة البحيرة، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.



وقالت مصادر أمنية إن هدف «أحمد ونهى» الأول من نشر تلك الفيديوهات هو جني الأرباح، وتبين أنه حقيقي حيث حظيت فيديوهات الثنائي بحوالي مليون مشاهدة في آخر شهر فقط، بحسب موقع «سوشيال بليد»، المتخصص في حساب أرباح ومشاهدات موقع «يوتيوب».

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كم يتربح نهى وأحمد من فيديوهاتهما؟بحسب موقع «سوشيال بليد»، فقد زاد عدد متابعيهما على القناة خلال 30 يوما ليصل إلى 8560 «سبسكرايبر»، ونشروا عليها 40 فيديو، وخلال شهر تربحا بين 476 دولار أي ما يعادل 7475 جنيها مصريا، ووصلا إلى 119 ألفا، و358 جنيها.أما سنويا أشار الموقع إلى أن أربحاهما تتراوح بين 5700 دولارا أي ما يعادل 89 ألفا و518 جنيها مصريا، وتصل إلى 91 ألفا و500 دولارا أي ما يعادل مليون و437 ألف جنيه.وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على ثنائي في وقت مبكر من صباح اليوم، وذلك على خلفية نشرهما فيديوهات مخلة بالآداب على قناتهما على يوتيوب، بعد نشر «الوطن» قصتهما.كم يتربح ياسر وسحر من فيديوهاتهماوعقب أحمد ونهى ظهر ثنائي جديد هما ياسر وسحر، بقناة على «يوتيوب»، يقدمان فيها محتوى أثار غضب أهالي الفيوم حيث ينتميان، وطالب الأهالي بغلق تلك القناة، إذ يطلب «ياسر» علانية من «سحر» الزواج عرفيا في حالة رفضه شقيقها.وعلى قناتهما ما يقرب من 16 مليون مشاهدة، وحوالي 58 ألف «سبسكرايبر»، وعليها حوالي 46 فيديو، بحسب موقع «سوشيال بليد».ويتفوق الثنائي ياسر وسحر على أحمد ونهى في تربحهما من قناتهما على «اليوتيوب»، في الشهر بين 1200 دولارا أي حوالي 18 ألفا و846 جنيها، و18 ألف دولارا أي حوالي 293 ألفا و683 جنيها.أما شهريا فهو بين 1400 دولارا أي حوالي 220 ألف جنيه، وتصل إلى 224 و100 دولارا أي حوالي 3 ملايين و520 ألف جنيه.