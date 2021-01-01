كشفت بيانات وزارة الصحة والسكان، عن تراجع نسب شفاء مرضى فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، في المستشفيات إلى78.1%، بعدما كانت النسبة تزيد عن 92% في الأيام السابقة، وذلك وفقا لإجمالي الأعداد الرسمية المعلنة.
كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت صباح اليوم الخميس 4 فبراير، مغادرة 398 متعافيًا من فيروس كورونا للمستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 130912 حالة.
وأوضح مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة د.خالد مجاهد، أنه تم تسجيل 512 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 53 حالة جديدة.
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التعليقات على بيانات «الصحة» تكشف تراجع نسب شفاء مرضى كورونا لـ78.1%
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