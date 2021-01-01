نجم الزمالك السابق يكشف سبب هجوم أحمد بلال على مصطفى محمد

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هجوم أحمد بلال على مصطفى محمد


انتقد أيمن عبد العزيز نجم نادي الزمالك السابق هجوم أحمد بلال لاعب النادي الأهلي السابق على مصطفي محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي جالاتا سراي التركي خلال الفترة الماضية.

وقال "عبد العزيز" في تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "أحمد بلال كان يهاجم مصطفى محمد لرغبته فى أن يكون تريند فقط فاللاعب حصل مع المنتخب الأولمبي على بطولة أفريقيا ومتألق مع الزمالك قبل الاحتراف".

وأضاف: "فكرة التريند سخيفة للغاية ومصطفى محمد لا يقارن بأى لاعب فى مصر وهو أفضل مهاجم فى الدوري المصري".

المصدر: elbalad

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