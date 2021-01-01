التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والدحيل القطري في كأس العالم للأندية

آخر الأخباراخبار الرياضة › التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والدحيل القطري في كأس العالم للأندية

صورة الخبر: الأهلي والدحيل القطري
الأهلي والدحيل القطري


تتجه أنظار الملايين من عشاق الساحرة المستديرة في أنحاء الوطن العربي مساء اليوم الخميس صوب استاد "المدينة التعليمية" بالعاصمة القطرية الدوحة لمتابعة مباراة الدحيل القطري والأهلي المصري، في بداية مشوار الفريقين ببطولة العالم للأندية.

واستقر بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي ، بنسبة كبيرة على ملامح تشكيله، الذي سيواجه به الدحيل القطري، في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وشهدت تدريبات الأهلي منذ السفر لقطر، تجهيز المدرب الجنوب إفريقي أكثر من سيناريو، ما بين اللعب بطريقته المعهودة (4-2-3-1)، أو التأمين بلاعب ثالث في الارتكاز، بسبب قوة الدحيل الهجومية.

وتبدو حظوظ المهاجم الكونغولي، والتر بواليا، أكبر في المشاركة أساسيا من زميله، محمد شريف.

ومن المتوقع أن يدخل الأهلي المباراة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول وأيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هاني.
خط الوسط: حمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات وطاهر محمد طاهر ووالتر بواليا.

ويخوض الأهلي منافسات مونديال الأندية، بصفته حامل لقب دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على غريمه الزمالك في النهائي (2-1).

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والدحيل القطري في كأس العالم للأندية

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
87594

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager