تتجه أنظار الملايين من عشاق الساحرة المستديرة في أنحاء الوطن العربي مساء اليوم الخميس صوب استاد "المدينة التعليمية" بالعاصمة القطرية الدوحة لمتابعة مباراة الدحيل القطري والأهلي المصري، في بداية مشوار الفريقين ببطولة العالم للأندية.
واستقر بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي ، بنسبة كبيرة على ملامح تشكيله، الذي سيواجه به الدحيل القطري، في ربع نهائي كأس العالم للأندية.
وشهدت تدريبات الأهلي منذ السفر لقطر، تجهيز المدرب الجنوب إفريقي أكثر من سيناريو، ما بين اللعب بطريقته المعهودة (4-2-3-1)، أو التأمين بلاعب ثالث في الارتكاز، بسبب قوة الدحيل الهجومية.
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التعليقات على التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والدحيل القطري في كأس العالم للأندية
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