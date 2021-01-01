فجر المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة مفاجأة من العيار الثقيل بشأن عقوبة محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي.
كانت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة قامت بتخفيض عقوبة محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي من الإيقاف ٤ مباريات إلى مباراة واحدة فى لقاء البنك الأهلي.
قال المهندس أحمد مجاهد فى تصريحات خاصة لصدى البلد: إن تصريحاته حول مشاركة محمد الشناوى فى مونديال الأندية لا علاقة لها بقرار تخفيض عقوبة الإيقاف إلى مباراة واحدة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على أحمد مجاهد يكشف مفاجأة حول تخفيض عقوبة محمد الشناوي حارس الأهلي
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق