أحمد مجاهد يكشف مفاجأة حول تخفيض عقوبة محمد الشناوي حارس الأهلي

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صورة الخبر: محمد الشناوي حارس الأهلي
محمد الشناوي حارس الأهلي


فجر المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة مفاجأة من العيار الثقيل بشأن عقوبة محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي.

كانت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة قامت بتخفيض عقوبة محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي من الإيقاف ٤ مباريات إلى مباراة واحدة فى لقاء البنك الأهلي.

قال المهندس أحمد مجاهد فى تصريحات خاصة لصدى البلد: إن تصريحاته حول مشاركة محمد الشناوى فى مونديال الأندية لا علاقة لها بقرار تخفيض عقوبة الإيقاف إلى مباراة واحدة.

أضاف: أنا ذكرت أسباب تخفيض العقوبة بناءً على أن إدارة المسابقات اتخذت القرار بناءً على ما عرض عليها وعندما تم عرض المحضر على اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة تم سؤال لجنة الحكام الرئيسية في الجبلاية وأجابت أن الحكم أخطأ ونحن قمنا بتصويب المسار.

شدد على أنه لا علاقة بحديثى عن مشاركة الشناوي فى مونديال الأندية على الإطلاق بتخفيض العقوبة وإنما بناءً على تأكيد وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام والدكتور عزب حجاج مدير اللجنة بأن قرار حكم اللقاء خطأ.

المصدر: elbalad

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