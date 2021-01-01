حارس ليفربول: أكره مواجهة صلاح في التدريبات

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اعترف كويمين كيليهر حارس ليفربول، بأنه يكره مواجهة زميله محمد صلاح في التدريبات، مشيرًا إلى أن مواجهة ثلاثي هجوم ليفربول اكل يوم هي أفضل طريقة للتعلم بالنسبة لحارس مرمى شاب.



ولعب الحارس الأيرلندي البالغ من العمر 22 عامًا مع ليفربول هذا الموسم، 4 مباريات.



وسُئل كيليهر عما إذا كان صحيحا أنه يكره مواجهة صلاح في التدريبات وأجاب: "أنا أكره مواجهة كل المهاجمين. ثقتي تقتل في كل مرة أواجههم".

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وأضاف في تصريحات نقلتها "ليفربول إيكو":" من الواضح أنه أفضل تدريب يمكنك الحصول عليه. ربما يكون أمام أفضل ثلاثة مهاجمين في العالم يوميًا، فهذا يأخذك إلى مستوى آخر" .وتضمنت مباريات كيلير هذا الموسم ظهوره الأول في دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي، حيث حافظ على نظافة شباكه أمام أياكس في الأبطال، وأمام ولفرهامبتون بالدوري.