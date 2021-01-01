حارس ليفربول: أكره مواجهة صلاح في التدريبات

اعترف كويمين كيليهر حارس ليفربول، بأنه يكره مواجهة زميله محمد صلاح في التدريبات، مشيرًا إلى أن مواجهة ثلاثي هجوم ليفربول اكل يوم هي أفضل طريقة للتعلم بالنسبة لحارس مرمى شاب.
ولعب الحارس الأيرلندي البالغ من العمر 22 عامًا مع ليفربول هذا الموسم، 4 مباريات.
وسُئل كيليهر عما إذا كان صحيحا أنه يكره مواجهة صلاح في التدريبات وأجاب: "أنا أكره مواجهة كل المهاجمين. ثقتي تقتل في كل مرة أواجههم".
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