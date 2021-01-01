حازم إمام يتحدث عن سر خسارة الزمالك أمام غزل المحلة



الاعلامي حازم إمام نجم الزمالك والمنتخب السابق الاعلامي حازم إمام نجم الزمالك والمنتخب السابق



أكد الاعلامي حازم إمام نجم الزمالك والمنتخب السابق، أن هزيمة الفريق امام غزل المحلة امس في الجولة الـ 11 من الدوري المصري، امر مثير للاندهاش، مشددا انه يشعر بالحزن والغضب الشديد من تلك الهزيمة خاصة وان الزمالك قدم أداء جيدا.



وأضاف حازم امام ، في تصريحات عبر اثير " اون تايم سبورت اف ام "، أن الزمالك كان الاكثر استحواذا و ذو خطوره هجومية ، مشددا ان كرة القدم في بعض الاوقات تصبح غير عادله .



وتابع ان الزمالك حقق الفوز في مباريات صعبه، ولكن يخسر العديد من النقاط بمباريات سهلة، مشددا ان الزمالك خسر 4 نقاط امام غزل المحله واسوان في الدوري، مضيفا أن الزمالك كل موسم لا يتوج ببطولة الدوري المصري بسبب تلك الاخطاء مشددا ان باتشيكو المديرالفني للفريق مدرب جيد ولا داعي للهجوم عليه في الوقت الحالي، موضحا أن الفرق الكبيرة لابد ان تعود سريعا و تخقق الفوز امام الاتحاد السكندري .

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في سياق أخر، كشف حازم إمام ، نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق ، خلال برنامجه وان تو عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" أنه يشعر بحزن شديد بعد خسارة الفارس الأبيض، من غزل المحلة فى الدوري، مضيفا أن مباراة الزمالك وغزل المحلة غريبة الصراحة، الزمالك أكثر استحواذ وأكثر عرضيات وأكثر كل حاجة لأن الكرة أحيانًا تكون غير عادلة لا أقصد على صعيد النتيجة ولكن على صعيد أن الفريق الأكثر هجومًا يحصد الفوز".ويضيف حازم إمام :" إيه فايدة السيطرة الهجومية دون فاعلية وهز لشباك المنافس، الزمالك الموسم اللى فات أضاع نقاط مباريات سهلة تسببت فى خسارة اللقب ، الموسم ده بقى كسبنا منافسين أقوياء وعدينا محطات صعبة وكالعادة خسرنا مباريات سهلة ، الزمالك خسر 5 نقاط أمام أسوان وغزل المحلة ، مع احترامى للفريقين بس المفروض ان هذه المباريات مضمونة للزمالك".وأكمل الثعلب الصغير:"زعلان بصراحة على الخسارة ، ومكنش عجبنى التعادل ياريت المباراة انتهت تعادل ، بس الدوري لسه طويل والاهلى وبيراميدز لن يظلوا يكسبوا باستمرار أكيد هيحصل تعثر ، الاهلى مثلا خسر 6 نقاط بثلاث تعادلات لأول مرة منذ مواسم كثيرة ، والزمالك لايستحق الخسارة من المحلة ولكن المباريات لاتكسب بالسمعة وإنما ببذل الجهد والتركيز من أول دقيقة لأخر دقيقة".