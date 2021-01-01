تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل فى كأس العالم للأندية



قناة بي إن سبورت المفتوحة قناة بي إن سبورت المفتوحة



أكدت شبكة قنوات بي إن سبورتس الرياضية، على إذاعة مباراة الأهلي والدحيل القطري، في منافسات ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2021، عبر قناة بي إن سبورت إتش دي beIN Sports HD المفتوحة، والتي يتم بثها بشكل مجاني على أربعة أقمار صناعية، ومنها القمر الصناعي المصري نايل سات، بدون أي تشفير.



تردد قناة بي إن سبورت HD المفتوحة وموعد مباراة الأهلي والدحيل



ويقدم صدى البلد لقرائه ومتابعيه تردد قناة بي إن سبورت HD المفتوحة، من أجل استقبالها على أجهزة البث المنزلي، وبالتالي مشاهدة مباراة الأهلي والدحيل التى ستنطلق فى تمام السابعة والنصف بتوقيت مصر غدا الخميس.

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تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة لناقلة لمباراة الأهلي والدحيلويمكن ضبط تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة على النايل سات وفقا للآتي: التردد: 11054، معدل الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، معدل تصحيح الخطأ: 2/3.اقرأ أيضا:- حسام غالي يختار تشكيل الأهلي الأنسب لمباراة الدحيلويمكن استقبال القناة عبر ثلاثة أقمار صناعية أخرى، وهي قمر عرب سات على تردد 11566، والقمر أتلانتيك بيرد 2 «Atlantic Bird 2» عبر التردد 11054، وأسترا آيه 3 «Astra 3A» على التردد 11565.ضوابط مباراة الأهلي والدحيلفي سياق آخر، وضعت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للاندية التابعة للاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا" والتي تنطلق منافساتها غدا الخميس فى الدوحة ضوابط خاصة بمباراة الإفتتاح التى تجمع بين النادى الأهلي والدحيل القطرى.موعد مباراة الأهلي والدحيل في مونديال الأنديةويلتقى فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني نظيره فريق الدحيل القطرى غدا الخميس فى افتتاحية مباريات مونديال الأندية.وقررت اللجنة المنظمة لمونديال الأندية أنه في حال تعادل فريقى الأهلي والدحيل القطرى في الوقت الأصلي من المباراة تلعب 30 دقيقة وقت إضافي علي شوطين كل شوط 15 دقيقة وفي حال التعادل يتم اللجوء لركلات الجزاء الترجيحية.وحددت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية التى تبدأ منافساتها يوم ٤ فبراير المقبل فى الدوحة آخر موعد لاستبدال اللاعبين ضمن صفوف الفرق المشاركة فى المونديال.وقرر مسؤولو اللجنة المنظمة عن مونديال الأندية أن يكون اليوم السبت آخر موعد لكل الفرق المشاركة في كاس العالم للأندية لإجراء أي استبدال علي قائمة اللاعبين بشرط تقديم سبب مُقنع إلى الفيفا.كما حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يوم الجمعة القادم آخر موعد لإستبدال أي لاعب بقائمة اى فريق مشارك فى المونديال بسبب الإصابة بمختلف مسمياتها أو تعرضه للإصابة بفيروس كورونا بشرط تقرير طبي معتمد من الفيفا.