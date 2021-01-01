شاهد.. لحظة انفجار نموذج أولي من صاروخ سبايس إكس الفضائي



انفجار نموذج أولي من صاروخ سبايس إكس انفجار نموذج أولي من صاروخ سبايس إكس



أذاعت فضائية يورونيوز عربية لقطات يظهر فيها تحطّم نموذج أوليّ لصاروخ "ستارشيب" الفضائي العملاق الذي تطوّره شركة "سبايس إكس" الأمريكية لدى هبوطه خلال رحلة تجريبية أقلعت من ساحل ولاية تكساس الأمريكية، بحسب ما أظهرت مشاهد بثّتها الشركة المتخصصة بطيران الفضاء.



كان صاروخ من النموذج الأولّي نفسه لقي المصير نفسه في ديسمبر الماضي، ويومها نجحت المركبة الفضائية في الإقلاع قبل أن تهبط وتتحطم وسط كرة لهب ضخمة.



وقال خبير في "سبايس إكس" في معرض تعليقه على سير عملية الإطلاق التي بثّت الشركة وقائعها مباشرة على الهواء "مرة جديدة حصلنا على رحلة ممتازة". وأضاف "علينا فقط العمل قليلًا على الهبوط".

