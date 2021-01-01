الثلوج تشل نيويورك وترتفع"70 سم" في نيوجيرسي .. شاهد

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › الثلوج تشل نيويورك وترتفع"70 سم" في نيوجيرسي .. شاهد

صورة الخبر: الثلوج تشل نيويورك
الثلوج تشل نيويورك

عرضت فضائية "يورو نيوز" لقطات، رصدت مدينة نيويورك ترزح تحت الثلوج .

وقد أظهرت لقطات مصورة مدينة نيويورك وهي ترزح تحت الثلوج بعد العاصفة الثلجية التي أغلقت وسائل النقل العام وعطلت الرحلات الجوية وأثرت على عمل مراكز التطعيم ضد فيروس كورونا.

وبلغ مستوى الثلوج أكثر من 40 سم في سنترال بارك في مانهاتن، إضافة إلى سقوط 76 سم من الثلوج في شمال نيوجيرسي.

وتوقعت خدمة الأرصاد الجوية، تلاشى الثلوج في الولايات الواقعة في الشمال بحلول مساء اليوم الأربعاء.

المصدر: فضائية "يورو نيوز"

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على الثلوج تشل نيويورك وترتفع"70 سم" في نيوجيرسي .. شاهد

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
65176

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager