الثلوج تشل نيويورك وترتفع"70 سم" في نيوجيرسي .. شاهد



الثلوج تشل نيويورك الثلوج تشل نيويورك

عرضت فضائية "يورو نيوز" لقطات، رصدت مدينة نيويورك ترزح تحت الثلوج .



وقد أظهرت لقطات مصورة مدينة نيويورك وهي ترزح تحت الثلوج بعد العاصفة الثلجية التي أغلقت وسائل النقل العام وعطلت الرحلات الجوية وأثرت على عمل مراكز التطعيم ضد فيروس كورونا.



وبلغ مستوى الثلوج أكثر من 40 سم في سنترال بارك في مانهاتن، إضافة إلى سقوط 76 سم من الثلوج في شمال نيوجيرسي.

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وتوقعت خدمة الأرصاد الجوية، تلاشى الثلوج في الولايات الواقعة في الشمال بحلول مساء اليوم الأربعاء.