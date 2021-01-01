أمين الإفتاء يوضح معنى دعاء "شفاء لا يغادر سقما"

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ورد سؤال الى صفحة دار الإفتاء الرسمية يقول صاحبه : ما معنى شفاء لا يغادر سقما " ؟ .



أجاب الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء قائلا: شفاء لا يترك أي مرض ولو بسيط فهذا الدعاء الأفضل إذا كان الإنسان مريضا : " اللهم اشف عبدك فلان شفاء لا يغادر سقما " .



وأضاف وسام ان هذا الدعاء يدل على الشمولية والرجاء من الله ان يشفي المريض دون ان يترك أي شيء في جسده " شفاء لا يترك مرضا " .

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ادعية لشفاء المريضورد الكثير من النصوص في دعاء للمريض في القرآن الكريم بمواضع كثيرة، كما ورد دعاء للمريض وما نحوه من ادعية لشفاء المريض في السُنة النبوية الشريفة ، ومنها:1- لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله الا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله الذي لا إله إلا هو، وهو للحمد أهل، وهو على كل شيء قدير، سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله.2- اللهم ألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجلًا، وشافِنا وعافِنا واعف عنا، واشملنا بعطفك ومغفرتك، وتولنا برحمتك يا أرحم الراحمين.3- اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين شفاءً لا يغادر سقمًا، اللهم يا من تعيد المريض لصحته، وتستجيب دُعاء البائس، اشف كل مريض.4- اللهم يا مسهّل الشديد، ويا مليّن الحديد، ويا منجز الوعيد، أخرج مرضانا ومرضى المسلمين من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك أدفع عن المسلمين ما لا يطيقون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.5- الحمد لله الّذي لا إله إلّا هو، وهو للحمد أهل وهو على كلّ شيءٍ قدير، وسبحان الله ولا إله إلّا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله.دعاء للمريض مكتوبدعاء للمريض مكتوب يحتاجه من لديه العلة ليرقي به نفسه، فليس شرطًا أن يردد دعاء للمريض شخص صحيح، فيمكن أن يردد المريض دعاء الشفاء بنفسه ، ليشفيه الله سبحانه وتعالى، ومن أدعية الشفاء للمريض، والتي يدعو بها لنفسه، ما يلي:1- ربّ إنّي مسّني الضرّ وأنت أرحم الرّاحمين.2- اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تمنّ علينا بالشفاء العاجل، وألّا تدع فينا جرحًا إلّا داويته، ولا ألمًا إلا سكنته، ولا مرضًا إلا شفيته، وألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، وشافِنا وعافِنا واعف عنا، واشملنا بعطفك ومغفرتك، وتولّنا برحمتك يا أرحم الراحمين.3- إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يارب العالمين.4- يا إلهي، اسمك شفائي، وذكرك دوائي، وقربك رجائي، وحبّك مؤنسي، ورحمتك طبيبي ومعيني في الدّنيا والآخرة، وإنّك أنت المعطي العليم الحكيم.