هل آية "لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون" خاصة بالزكاة فقط؟ الإفتاء تجيب

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صورة الخبر: الشيخ أحمد ممدوح
الشيخ أحمد ممدوح

أجاب الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مضمون السؤال: هل آية "لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون" خاصة بالزكاة فقط ؟.

ورد ممدوح، قائلًا: أن الآية الكريمة خاصة بالإنفاق بصفة عامة، فهي تعالج شح النفس اذا قام الانسان بإنفاق أحب الأموال إلى نفسه.

كما فسَّر الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، قوله تعالى "لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ" قائلًا إن الرجل المسلم عليه أن ينفق مما يحبه، بدلا من أن ينفق مما يكرهه أو ليس في حاجة إليه وزائد على احتياجاته.

وأضاف "جمعة"، خلال مجلس الجمعة الأسبوعي ، أنه "لا يجوز للمسلم عند الإنفاق أو الإطعام أن يطعم بشيء فيه عيب أو نوى الاستغناء عنه، وإنما يخرج مما يطعم به أهل البيت، فمن أراد التصدق مثلا بفاكهة المانجو فليأت بأفضلها ولا يخرج المعيبة التي أراد التخلص منها، لأن الصدقة تقع في يد الله قبل الفقير".

وتابع: المقصود بالبر " محل نظر الله " أي أنك لن تدخل في بؤرة نظر الله إلا إذا أنفقت ما تحب أو أفضل ما عندك والإنفاق هنا معناه الصدقة والزكاة والتبرع أي كل أشكال الإنفاق .

المصدر: elbalad

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