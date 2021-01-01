هل آية "لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون" خاصة بالزكاة فقط؟ الإفتاء تجيب

أجاب الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مضمون السؤال: هل آية "لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون" خاصة بالزكاة فقط ؟.
ورد ممدوح، قائلًا: أن الآية الكريمة خاصة بالإنفاق بصفة عامة، فهي تعالج شح النفس اذا قام الانسان بإنفاق أحب الأموال إلى نفسه.
كما فسَّر الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، قوله تعالى "لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ" قائلًا إن الرجل المسلم عليه أن ينفق مما يحبه، بدلا من أن ينفق مما يكرهه أو ليس في حاجة إليه وزائد على احتياجاته.
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