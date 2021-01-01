عادات يومية شائعة سبب فى تساقط الشعر



تساقط الشعر تساقط الشعر



عادات يومية تسبب تساقط الشعر وضعف فروة الرأس إليك أبرزها وفقا لموقع برايت سايد عليك التوقف عن إتباعها وفقا لموقع برايت سايد



1. تخطي وجبات الطعام.

عندما لا يكون لديك سعرات حرارية كافية ، يعيد جسمك توجيه كل طاقته نحو الوظائف الأساسية - مثل القلب والدماغ ، تاركًا الشعر وفروة الرأس ويسبب تساقط الشعر الشديد.

ما يمكنك فعله :

اتباع نظام غذائي صحي غني بالبروتين والدهون.



2. تحصل على الكثير من الشمس.

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قد يؤدي التعرض للحرارة وأشعة الشمس لفترات طويلة إلى تساقط الشعر وتلف ألياف الشعر ، مما يؤدي إلى هشاشة الشعر التي يمكن أن تؤدي إلى تساقط الشعر.ما يمكنك فعله :حافظ على رطوبة فروة رأسك عن طريق إضافة قناع الشعر إلى روتينك.3. تسريحة شعركتضع الضفائر أو ذيل الحصان توترًا كبيرًا ومستمرًا على بصيلات الشعر و يجبر الشعر على الخروج من البصيلة قبل الأوان ، مما يؤدي إلى ترقق الشعر وتساقط الشعر في الحالات القصوى ، قد يؤدي إلى الإصصابة بالثعلبةما يمكنك القيام به : ضعي شعرك لأسفل قدر الإمكان ، خاصةً أثناء النوم4. لا تغسلي شعرك بشكل كافٍ.لا تعتاد على تخطي غسل الشعر. يمكن أن يؤدي تراكم الأوساخ وبقايا المنتجات والزيوت المتراكمة على فروة الرأس إلى انسداد بصيلات الشعر ، مما يجعل من الصعب نمو الشعر. إذا تركت دون علاج ، فإنها غالبًا ما تؤدي إلى ترقق الشعر وتساقطه.ما يمكنك فعله : اغسلي شعرك بانتظام - من كل يومين إلى مرة واحدة في الأسبوع ، حسب نوع شعرك.5. لا تقص شعرك بانتظام.إذا كنت ترغب في نمو شعر طويل فقم بقصه بانتظام.ما يمكنك فعله :يجب عليك قص الشعر كل 12 أسبوعًا .