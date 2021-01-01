طريقة عمل سمك سلمون بصوص الليمون والأعشاب

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صورة الخبر: سلمون بصوص الليمون والأعشاب
سلمون بصوص الليمون والأعشاب


تقدم الشيف غادة التلي طريقة عمل سمك سلمون بصوص الليمون والأعشاب بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي ومفيد لعشاق السمك.

مقادير سمك سلمون بصوص الليمون والأعشاب

6 قطع سلمون
1 ملعقة كبيرة زبدة
1 ملعقة كبيرة زيت
ملح وفلفل
الصوص
1 ملعقة كبيرة بقدونس
2 فص ثوم
1 كوب كريمة
1 ملعقة كبيرة شبت مفروم
1 ملعقة كبيرة كزبرة
3 ملعقة كبيرة ليمون
1 ملعقة صغيرة بشر ليمون
ملح وفلفل
للتقديم
بروكلي
بطاطس مسلوقة
جزر
أرز أبيض

طريقة تحضير سمك سلمون بصوص الليمون والأعشاب

* تدهن صينية بالزيت وترص قطع السلمون وترش بالملح والفلفل الأسود

* يوضع فى الفرن على درجة حرارة عالية لمدة 20 دقيقة

* يشوح الثوم فى الزبدة على النار
* تضاف الكريمة وعصير الليمون وبشر الليمون ويقلب كل الخليط

* يضاف الشبت والبقدونس والكزبرة

* يضاف الملح والفلفل الأسود ويقلب كل الصوص على النار

* يقدم السمك مع الصوص والسوتيه والأرز

المصدر: elbalad

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