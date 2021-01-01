تقدم الشيف غادة التلي طريقة عمل سمك سلمون بصوص الليمون والأعشاب بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي ومفيد لعشاق السمك.
مقادير سمك سلمون بصوص الليمون والأعشاب
6 قطع سلمون
1 ملعقة كبيرة زبدة
1 ملعقة كبيرة زيت
ملح وفلفل
الصوص
1 ملعقة كبيرة بقدونس
2 فص ثوم
1 كوب كريمة
1 ملعقة كبيرة شبت مفروم
1 ملعقة كبيرة كزبرة
3 ملعقة كبيرة ليمون
1 ملعقة صغيرة بشر ليمون
ملح وفلفل
للتقديم
بروكلي
بطاطس مسلوقة
جزر
أرز أبيض
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