طريقة عمل سمك سلمون بصوص الليمون والأعشاب

طريقة تحضير سمك سلمون بصوص الليمون والأعشاب* تدهن صينية بالزيت وترص قطع السلمون وترش بالملح والفلفل الأسود* يوضع فى الفرن على درجة حرارة عالية لمدة 20 دقيقة* يشوح الثوم فى الزبدة على النار* تضاف الكريمة وعصير الليمون وبشر الليمون ويقلب كل الخليط* يضاف الشبت والبقدونس والكزبرة* يضاف الملح والفلفل الأسود ويقلب كل الصوص على النار* يقدم السمك مع الصوص والسوتيه والأرز

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