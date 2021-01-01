يعد تبييض الأسنان أحد الاهتمامات الرئيسية لدى الناس هذه الأيام، فعندما يتعلق الأمر بالأسنان البيضاء فإن تنظيف الأسنان ليس فقط هو الذي يمكن أن يساعد ولكن هناك علاجات أخرى تبين أنها مفيدة في نفس الوقت، فربما لاحظت ترسبًا غريبًا على أسنانك بعد تناول جميع وجباتك، مما يجعل الأسنان تظهر باللون الأصفر، فإلى جانب صحتك من المهم أيضًا الحفاظ على أجزاء الجسم الصغيرة والحساسة مثل الأظافر والأسنان، ويمكن أن تساعدك العلاجات الطبيعية في علاج هذه المشكلات.
لذا نستعرض لك وفقا لتقرير بموقع "Onlymyhealth”العلاجات الطبيعية التي يمكنك تجربتها بسهولة في المنزل لتبييض الأسنان.
1. البيكنج صودا
تستخدم كمبيض لإزالة اصفرار الأسنان، تتمثل عملية ذلك في وضع البيكنج صودا على أسنانك لمدة 3-4 دقائق ثم ثم بتنظيف أسنانك بشكل طبيعي، يمكنك أيضًا إضافة قليل من البيكنج صودا إلى معجون الأسنان وتنظيف أسنانك بالفرشاة بشكل طبيعي.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على للتخلص من اصفرار الأسنان.. أبرز 4 طرق طبيعية لتبييض أسنانك تعرف عليها
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق