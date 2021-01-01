ماسك قشر البرتقال المجفف يقي بشرتك من الشيخوخة



ماسك قشر البرتقال ماسك قشر البرتقال



تعرف فاكهة البرتقال بفوائدها الكثيرة وانها غنية بفيتامين سي، الذي يجعله مفيد للجسم والبشرة أيضا، لذلك كشف موقع بولد سكاى عن أفضل الطرق لعمل ماسك البرتقال.



- ماسك قشر البرتقال المجفف والزبادى.



يصنف من خلطات تبيض الوجه المضمونه والسريعة كما انة ماسك مناسب لكل انواع البشره له مفعول السحر فى تفتيح و تبيض الوجه.

اهمية فيتامين C المتواجد فى البرتقال للبشرة.

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يتميز البرتقال بتواجد فيتامين سي، لذي يعمل على علاج كل مشاكل البشره من تنظيف، التخلص من البقع، الحد من الهالات السوداء، توحيد لون الجلد والكثير من الفوائد الأخرى.فوائد الزبادى للبشرة.يحتوى الزبادى على المغنيسيوم، البروتين، مضادات الاكسدة والزنك الذى يعمل على إزالة البقع السوداء وتوحيد لون البشرة.مكونات الماسك.كمية صغيرة صغيرة من قشر البرتقال المجفف.ملعقة زبادي طبيعيطريقة استعمال الماسك للوجه.جففي قشور البرتقال في الشمس لمدة 3 أيام.اطحني قشور البرتقال حتى تصبح مسحوق.امزجي ملعقة من الزبادى مع هذا المسحوق للحصول على عجينة ناعمة.اغسلي وجهك وتنظيفه وتطهيره.وضع الماسك على الوجه لمده 20 دقيقه.اشطفي وجهك بماء دافئ.يمكنك تكرار الماسك كل يوم قبل النوم.