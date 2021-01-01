السمك المقرمش لا يتذوقه غالبًا سوي ساكني المناطق الساحلية، فماذا عن طرق إعداد بمذاق المطاعم والمحترفين، يقدم الشيف هشام السيد، طريقة عمل سمك مخبوز بالبيستو المقرمش.
مقادير سمك مخبوز بالبيستو المقرمش:
فيليه قشر بياض
بطاطس ودجز ½ سلقة
البيستو
زيت زيتون
ليمون أضاليا
2 شريحة توست مفروم
ثوم مفروم كابير
صلصة
بيستو
ملح وفلفل
للتزيين
أوراق ريحان
بطاطس ودجز
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