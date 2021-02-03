

أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء 3-2-2021 أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء 3-2-2021

يقدم لكم «الدستور» أسعار مواد البناء اليوم في مصر خاصٍة سعر الحديد والأسمنت، حيث يبحث الكثير من المواطنين بشكل يومي عن أسعار مواد البناء المختلفة ويتم نشر الأسعار وفقا لشعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.



واستقر اليوم الأربعاء سعر الحديد بالأسواق في الأيام الأولى من شهر فبراير الجاري 2021، وعلى الرغم من هبوط أسعار الحديد ومواد البناء في العالم إلا أن أسعار الحديد حافظت على مواجهتها أمام الأسعار العالمية وذلك بعد أن أعلنت الصين خفض إنتاجها من الحديد.



وينشر "الدستور" لقراءه أسعار مواد البناء اليوم، حيث استقرت لليوم الثالث علي التوالي اليوم الأربعاء 3 - 2 - 2021 من خلال التقرير التالي.

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أسعار مواد البناء اليوم سعر الحديد والأسمنتوتراوحت اسعار الحديد ما بين 13500 – 13650 جنيها للطن تسليم أرض المصنع، وسعر الطن للمستهلك يتراوح بين 13800 – 14000 جنيه.سعر الحديد اليوم الأربعاء 3 - 2 - 2021حديد عزأستقر سعر حديد التسليح عز ليسجل نحو 13654 جنيهًا للطن تسليم أرض مصنعحديد بشايبينما سجل حديد بشاي 13450 جنيها للطن ارض مصنعحديد العتالسجل سعر حديد العتال 13450 جنيهًا للطن.سعر حديد المصريينوسجل حديد المصريين 13550 جنيهًا للطنسعر حديد الجارحي اليومواستقر سعر حديد الجارحي في مصر ليبلغ نحو 13450 جنيها للطن تسليم أرض مصنعسعر حديد السويس للصلبفيما استقر سعر حديد السويس للصلب استقراره فى السوق اليوم عند 13550 جنيها للطنحديد الكوميكما سجل حديد الكومي 13300 جنيه للطن.حديد الجيوشيبينما حديد الجيوشي سجل 13300 جنيه للطن.حديد العشريوسجل العشري 13450 جنيهًا للطن.حديد المعاديوسجل حديد المعادي 13300 جنيه.حديد مصروسجل حديد مصر ستيل سعر 13300 جنيه للطن.حديد الداخليةبينما سجل حديد الداخلية سعر 13700 جنيه.حديد المراكبيالمراكبي 13300 جنيه، وعطية 13400 جنيه.حديد بيانكوبينما سجل حديد بيانكو 13300 جنيه.سعر الأسمنت اليومكما استقرت بشكل واضح الشئ أسعار الأسمنت بشكل عام لنوضحها فيما ياتي:أسمنت المسلحسجل أسمنت المسلح 780 جنيهًا في الطن.أسمنت النصركما سجل أسمنت النصر 780 جنيهًا للطن.أسمنت النهضةوسجل أسمنت النهضة 725 جنيهًا في الطن.المخصوصوسجل أسمنت المخصوص سجل 760 جنيهًا.أسمنت السويديبينما سجل أسمنت السويدي 780 حنيهًا في الطن.أسمنت الممتازوسجل أسمنت الممتاز 800 جنيه في الطن.أسمنت العسكريوسجل أسمنت العسكري 745 جنيهًا في الطن.أسمنت حلوانسجل أسمنت حلوان 765 جنيهًا في الطن.