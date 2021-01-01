

طفلة تكتشف بصمة قدم ديناصور تعود إلى 220 مليون عام طفلة تكتشف بصمة قدم ديناصور تعود إلى 220 مليون عام

اكتشفت طفلة تدعى ليلي وايلدر (4 أعوام) وعائلتها بصمة قدم محفوظة بشكل جيد لديناصور على شاطئ بالقرب من باري في جنوب ويلز.



وتم اكتشاف البصمة أثناء تنزه عائلة ليلي سيرا على الأقدام، في منطقتهم المحلية، حيث إن الطفلة هي أول من عثر على البصمة بالقرب من البحر في خليج «بيندريكس»، وهو شاطئ معروف بآثار أقدام الديناصورات عليه، وقد يساعد هذا الاكتشاف العلماء في معرفة المزيد عن كيفية مشي الديناصورات، وفقا لبيان صحفي نشره موقع متحف ويلز الوطني.



من جانبها، قالت أمينة الحفريات في متحف ويلز الوطني، سيندي هاولز: «تعد بصمة قدم الديناصور المتحجرة هذه، التي تعود إلى 220 مليون عام، واحدة من أفضل الأمثلة المحفوظة من أي مكان في المملكة المتحدة.. ويعود الفضل في استحواذ المتحف عليها بشكل أساسي، إلى ليلي وعائلتها، الذين اكتشفوها لأول مرة».

تجدر الإشارة إلى هذا النوع من عينات طبعات الأقدام تعود إلى نوع الديناصور «Grallator»، ولكن من المستحيل تحديد نوع الديناصور الذي شكل هذا الأثر، بحسب ما ذكره البيان.وفي إطار الحديث عن مواصفات هذه البصمة، فيبلغ طولها أكثر من 10 سنتيمترات بقليل، ومن المحتمل أن يكون قد صنعها ديناصور بلغ ارتفاعه 75 سنتيمترا، وطوله 2.5 متر، ومن الممكن أن يكون حيوانا نحيفا مشى على قدميه الخلفيتين، ويصطاد الحيوانات الصغيرة والحشرات بنشاط.



