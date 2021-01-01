اكتشفت طفلة تدعى ليلي وايلدر (4 أعوام) وعائلتها بصمة قدم محفوظة بشكل جيد لديناصور على شاطئ بالقرب من باري في جنوب ويلز.
وتم اكتشاف البصمة أثناء تنزه عائلة ليلي سيرا على الأقدام، في منطقتهم المحلية، حيث إن الطفلة هي أول من عثر على البصمة بالقرب من البحر في خليج «بيندريكس»، وهو شاطئ معروف بآثار أقدام الديناصورات عليه، وقد يساعد هذا الاكتشاف العلماء في معرفة المزيد عن كيفية مشي الديناصورات، وفقا لبيان صحفي نشره موقع متحف ويلز الوطني.
من جانبها، قالت أمينة الحفريات في متحف ويلز الوطني، سيندي هاولز: «تعد بصمة قدم الديناصور المتحجرة هذه، التي تعود إلى 220 مليون عام، واحدة من أفضل الأمثلة المحفوظة من أي مكان في المملكة المتحدة.. ويعود الفضل في استحواذ المتحف عليها بشكل أساسي، إلى ليلي وعائلتها، الذين اكتشفوها لأول مرة».
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على طفلة تكتشف بصمة قدم ديناصور تعود إلى 220 مليون عام
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق