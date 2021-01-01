قامت خبيرة الأبراج اللبنانية ماغي فرح بطرح توقعاتها الخاصة بشهر فبراير لجميع الأبراج الفلكية الأثني عشر،
لذا قررنا أن نخصص هذا المقال لنعرض لكم توقعات ماغي فرح برج الثور فبراير 2021.
توقعات ماغي فرح برج الثور فبراير 2021
برج الثور هو البرج الـ 2 في دائرة البروج الفلكية.
يسبقه برج الحمل الناري ويليه برج الجوزاء الهوائي.
مواليد برج الثور هم مواليد الفترة من 21 أبريل حتي 20 مايو.
ينتمي برج الثور لمجموعة الأبراج الترابية التي تضم أيضًا برج العذراء والجدي.
كما يعد برج الحوت المائي هو الشريك المثالي لمواليد الثور.
وفيما يلي نعرض لكم توقعات خبيرة الأبراج اللبنانية ماغي فرح لمواليد برج الثور في الشهر الحالي
على كافة الأصعدة.
توقعات برج الثور فبراير 2021 على المستوي الشخصي
تنصح ماغي فرح مواليد برج الثور في هذا الشهر بتوخي الحذر واليقظة والترقب.
حيث يعد شهر فبراير من أكثر الأشهر الدقيقة على مواليد الثور.
قد تتعرض في هذا الشهر لكثير من الاستفزاز والأوضاع الدقيقة، مما سوف يدفعك لإعادة حساباتك.
كما تتوقع ماغي أن تحدث عدة مفارقات تعرضك للعديد من التحديات على مستويات مختلفة.
بالإضافة لذلك تشير ماغي إلى طلب الفلك منك عدم إهمال الإشارات والتحذيرات التي قد تظهر أمامك.
كما تدعوك أيضًا إلى ضرورة التصرف بحكمة وليونة.
قد تتعرض حياتك في هذا الشهر لمناخ مضطرب، ويرجع السبب في ذلك إلى حركة كوكب المريخ،
وتأثيره على الأفلاك.
كما تنصحك ماغي أن تهتم بوضعك الصحي بشكل أكبر من ذلك.
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