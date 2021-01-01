

توقعات ماغي فرح برج الثور فبراير 2021 توقعات ماغي فرح برج الثور فبراير 2021

قامت خبيرة الأبراج اللبنانية ماغي فرح بطرح توقعاتها الخاصة بشهر فبراير لجميع الأبراج الفلكية الأثني عشر،

لذا قررنا أن نخصص هذا المقال لنعرض لكم توقعات ماغي فرح برج الثور فبراير 2021.



توقعات ماغي فرح برج الثور فبراير 2021

برج الثور هو البرج الـ 2 في دائرة البروج الفلكية.

يسبقه برج الحمل الناري ويليه برج الجوزاء الهوائي.

مواليد برج الثور هم مواليد الفترة من 21 أبريل حتي 20 مايو.

ينتمي برج الثور لمجموعة الأبراج الترابية التي تضم أيضًا برج العذراء والجدي.

كما يعد برج الحوت المائي هو الشريك المثالي لمواليد الثور.

وفيما يلي نعرض لكم توقعات خبيرة الأبراج اللبنانية ماغي فرح لمواليد برج الثور في الشهر الحالي

على كافة الأصعدة.



توقعات برج الثور فبراير 2021 على المستوي الشخصي

تنصح ماغي فرح مواليد برج الثور في هذا الشهر بتوخي الحذر واليقظة والترقب.

حيث يعد شهر فبراير من أكثر الأشهر الدقيقة على مواليد الثور.

قد تتعرض في هذا الشهر لكثير من الاستفزاز والأوضاع الدقيقة، مما سوف يدفعك لإعادة حساباتك.

كما تتوقع ماغي أن تحدث عدة مفارقات تعرضك للعديد من التحديات على مستويات مختلفة.

بالإضافة لذلك تشير ماغي إلى طلب الفلك منك عدم إهمال الإشارات والتحذيرات التي قد تظهر أمامك.

كما تدعوك أيضًا إلى ضرورة التصرف بحكمة وليونة.

قد تتعرض حياتك في هذا الشهر لمناخ مضطرب، ويرجع السبب في ذلك إلى حركة كوكب المريخ،

وتأثيره على الأفلاك.

كما تنصحك ماغي أن تهتم بوضعك الصحي بشكل أكبر من ذلك.

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توقعات ماغي فرح برج الثور فبراير 2021 على الصعيد المهنيتنصحك ماغي ألا تبدأ في مشروع جديد قبل أن تقوم بدراسته بدقة من كافة الجوانب.كما يجب عليك عزيزي الثور أن تقوم بدفع المستحقات المطلوبة منك حتي وان لم تكن في الحسبان.تتوقع ماغي أن تقوم بالبحث عن حلول لبعض المشكلات القديمة والجديدة.وقد تضطر لعمل عدة تسويات مع بعض الأشخاص الذين يطالبونك بتنفيذ بعض الاتفاقيات.تشير ماغي في توقعاتها إلى نصيحة الفلك لك بتجنب المواجهات.كما تنصحك أيضًا بالتأني في جميع خطواتك، فقد تواجه عدة مواقف لا تحتاج للتسرع.لذا يجب عليك أن تتحلي باللباقة والدبلوماسية لتتمكن من التعامل مع الموقف بقدر مناسب،وتتجنب كافة السلبيات.قد تفاجئ من حولك في بعض الأحيان، ولكننا ننصحك أن تنتظر حتى تاريخ 20 فبراير،للإعلان عن بعض المشاريع أو التسويات.توقعات ماغي فرح برج الثور فبراير 2021 على الصعيد المهنيتتوقع ماغي لمواليد برج الثور في هذا الشهر على الصعيد العاطفي أن يحاولوا التحقق من بعض الأمور.وقد يقوموا بالتشكيك في بعض تصرفات الحبيب، أو لومه على البرود أو التقصير.قد تواجه بعض العكوسات، ولكن ماغي تنصحك أن تسير للأمام، والا تتخلي عن روح المثابرة.يمكنكم أيضصا مشاهدة توقعات خبيرة الأبراج اللبنانية ماغي فرح لمواليد الثور في الشهر الحالي من خلال هذا الفيديو: