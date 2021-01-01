أعراض جديدة لفيروس كورونا.. احترس!

دعت أطباء بريطانيون كبير المسئولين الطبيين ببريطانيا إلى توسيع قائمة الأعراض الخاصة بفيروس كورونا المستجد.
وتشمل الأعراض الجديدة: سيلان الأنف والتهاب الحلق والصداع، إلى القائمة الرسمية لفيروس كورونا في بريطانيا، حتى يقوم المصابون بهذه الأعراض بعزل أنفسهم فورا قبل نقلهم العدوى لغيرهم.
ووفق صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، حددت هيئة الصحة البريطانية ثلاث علامات منذرة فقط من المرض، هي الحمى والسعال أو فقدان الطعم والرائحة، لكن منظمة الصحة العالمية والمسئولين في الولايات المتحدة يتعرفون على أعراض أخرى أقل شيوعًا، مثل آلام العضلات والإسهال، وهو ما دفع مجموعة من 140 طبيب أسرة في لندن لتوسيع عدد الأعراض المعروفة.
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