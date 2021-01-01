أعراض جديدة لفيروس كورونا.. احترس!

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أعراض جديدة لفيروس كورونا.. احترس!

دعت أطباء بريطانيون كبير المسئولين الطبيين ببريطانيا إلى توسيع قائمة الأعراض الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

وتشمل الأعراض الجديدة: سيلان الأنف والتهاب الحلق والصداع، إلى القائمة الرسمية لفيروس كورونا في بريطانيا، حتى يقوم المصابون بهذه الأعراض بعزل أنفسهم فورا قبل نقلهم العدوى لغيرهم.

ووفق صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، حددت هيئة الصحة البريطانية ثلاث علامات منذرة فقط من المرض، هي الحمى والسعال أو فقدان الطعم والرائحة، لكن منظمة الصحة العالمية والمسئولين في الولايات المتحدة يتعرفون على أعراض أخرى أقل شيوعًا، مثل آلام العضلات والإسهال، وهو ما دفع مجموعة من 140 طبيب أسرة في لندن لتوسيع عدد الأعراض المعروفة.

وأكدوا أن العديد من المرضى الذين يعانون من علامات أكثر اعتدالًا لم يفكروا حتى في احتمال إصابتهم بالفيروس ولم يعزلوا أنفسهم عندما يكونون معديين، ويضيف الأطباء أنه يجب عليهم تشجيع المرضى على إجراء اختبار عند الشعور بهذه الأعراض، حيث إن الاختبار متاح فقط لأولئك الذين يعانون من الأعراض الثلاثة المعروفة.

أعراض كورونا الأكثر شيوعًا

إعياء، صداع الراس، فقدان حاسة الشم، السعال المستمر، التهاب الحلق، حمى، ضيق في التنفس، فقدان الشهية، الم البطن، صوت أجش، اسهال، التعب الشديد، هذيان.

المصدر: صوت الأمة

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