قال المهندس حسين الغزاوي رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن الاستثمارات الإفريقية المصرية ورواج حركة التبادل التجاري مع أفريقيا بتوجيهات من القيادة السياسية بالتركيز على أفريقيا وفتح أسواق للصادرات المصرية وأيضا الواردات الإفريقية إلى مصر في ظل اتفاقية التجارة القارية لأفريقيا وهذا يتطلب أيضا ضرورة توسع القطاع المصرفي المصري في افتتاح فروع للبنوك المصرية في مختلف دول القارة الإفريقية لتسهيل حركة الاعتماد البنكية والتمويل.
وأشار الغزاوي، إلى أن مصر اتجهت مؤخرا بشكل كبير إلى التعاون والاستثمار في القارة الإفريقية وخلق شركات استثمارية وتجارية بمختلف المجالات الاقتصادية وهذا يتطلب زيادة توسع القطاع المصرفي في إنشاء فروع للبنوك الوطنية هناك او القيام بعمليات استحواذ على بعض البنوك والمصارف هناك لان القطاع المصرفي عنصر أصيل ومهم في أي خطط استثمارية.
وأضاف حسين الغزاوي، أن مكاتب جهاز التمثيل التجاري فى السفارات المصريه سيكون عليها دور كبير في توفير البيانات والمعلومات ودراسة الأسواق الأفريقية التي يمكن أن تكون بيئة ملائمة لنفاذ المنتجات المصرية إليها وكذلك وجود فرص استثمارية قوية حتى يتم المساعدة في اتخاذ قرار افتتاح فروع لبنوك مصرية لهذه الدول او اتخاذ قرار الاستثمار من الأساس في هذه الدول.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على «الغزاوي»: ضرورة افتتاح فروع للبنوك المصرية في مختلف دول إفريقيا
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق