بنك مصر يوضح حقيقة إلغاء شهادة الـ11%

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بنك مصر يوضح حقيقة إلغاء شهادة الـ11%

نفى عاكف المغربي؛ نائب رئيس بنك مصر؛ ما تردد عن إلغاء البنوك الوطنية لشهادة الادخار 11% لافتا أن حصيلة هذه الشهادات وصلت إلى 616 مليار جنيه.

وقال المغربي في تصريحات لبرنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "البنوك الوطنية عليها دور كبير وتساهم في رفع الأعباء عن المواطنين والشهادة كانت في ديسمبر 2019 بعائد 13% وتم تخفيضها في 2020 إلى 11%".

وأضاف: "عوائد الإيداع تم تخفيضها من البنك المركزي بنسبة 4% والبنوك الوطنية تحملت الفارق حفاظا على دخل المواطن الذي يعتمد على عائدات الشهادات".

وتابع: "يمكن لأي مواطن شراء الشهادة عبر الانترنت؛ عن طريق خدمة الانترنت البنكي وعبر ماكينات الصراف الألى ودون زيارة فرع البنك خاصة في ظل جائحة كورونا".

وأشار المغربي إلى أن المواطن الذي لا يمتلك حساب بنكي ويرغب في شراء الشهادة يمكنه زيارة البنك لفتح حساب ومن ثم شراء الشهادة دون مشكلة.

وأوضح: "لا صحة لما يتردد عن تخفيض عائدات الشهادات غير صحيح موضحا أنه لا يعلم من أين جاءت الشائعات الخاصة بالتخفيض".

المصدر: الرئيس

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