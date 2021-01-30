نفى عاكف المغربي؛ نائب رئيس بنك مصر؛ ما تردد عن إلغاء البنوك الوطنية لشهادة الادخار 11% لافتا أن حصيلة هذه الشهادات وصلت إلى 616 مليار جنيه.
وقال المغربي في تصريحات لبرنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "البنوك الوطنية عليها دور كبير وتساهم في رفع الأعباء عن المواطنين والشهادة كانت في ديسمبر 2019 بعائد 13% وتم تخفيضها في 2020 إلى 11%".
وأضاف: "عوائد الإيداع تم تخفيضها من البنك المركزي بنسبة 4% والبنوك الوطنية تحملت الفارق حفاظا على دخل المواطن الذي يعتمد على عائدات الشهادات".
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التعليقات على بنك مصر يوضح حقيقة إلغاء شهادة الـ11%
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