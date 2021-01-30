سعر الدولار اليوم الثلاثاء 2 فبراير 2021

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 2 فبراير 2021، وتراوح سعر صرف العملة الخضراء مقابل الجنيه بين 15,63 جنيه للشراء، 15,73 جنيه للبيع. وفيما يلي سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك المصرية: البنك سعر الشراء سعر البيع البنك المركزي المصري 15.66 15.79

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