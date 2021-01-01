

صيدلي يجرى فحص «كورونا» لمشروب غازي والنتيجة إيجابية | فيديو صيدلي يجرى فحص «كورونا» لمشروب غازي والنتيجة إيجابية | فيديو

«عينة إحدى شركات المياة الغازية مصابة بكورونا».. هذه كانت نتيجة المسحة التي أجراها دكتور صيدلي فرنسي على عينة من المشروب، وسرعان ما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعملية الفحص.



وأكد الدكتور الصيدلي على أن الفيديو «مجرد مزحة» وجرى التعامل معها على أنها حقيقة، حيث ظهر في الفيديو رجل يجري اختبارا باستخدام كاشف يلتقط المستضد (Antigen) من نوع «كوفيد - فيرو» الذي صممته شركة «AAZ» الفرنسية.



أثبت هذا الكاشف فعاليته المتقدمة بالمقارنة مع 9 أنواع أخرى من الكواشف، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «فرانس برس».



وقال الدكتور الصيدلي الفرنسي، بعد بدء ظهور خط أزرق على الكاشف«اختبار مشروب إحدى شركات المياة الغازية إيجابي، هذا أمر لا يصدق، لا أدري ماذا أقول.. هذا جنون، على الأقل أصبحتم على علم بذلك الآن».

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وعلق الطبيب الصيدلي على الفيديو قائلًا «اختبار إحدى شركات المياة الغازية عن طريق antigen test والنتيجة أنه مصاب بكوفيد، تذكر بأن فعالية اللقاح وكذلك هذا الوباء كله مبني على الاختبارات وليس المرض، كل التهويل الإعلامي بأرقامه مبني على الحالات الإيجابية وليست حالات مرضية».وفي نفس السياق، أكد مدير شركة "AAZ" فابيان لارو، على أن الفيديو الذي صوره الصيدلاني لا يشكك بفعالية هذا الكاشف أو غيره، موضحًا أن حموضة هذا المشروب تلحق ضررا بتركيبة الكاشف، وينتج عنه خلل في النتيجة.وأضاف فابيان لارو أنه يمكن استخدام عصير الليمون أو مادة كاوية أو أي محلول حمضي لنحصل على النتيجة عينها، فالحموضة تقضي على فعالية الكاشف.وطالب الطبيب الصيدلي من الصحافيين عدم كشف هويته، موضحًا أنه كان يمازح بعض الأصدقاء الذين يصدقون أن مشروب إحدى شركات المياة الغازية قد يصيبهم بكورونا، وقام بتصوير المقطع وأرسل إلى مجموعة أرسلته بدورها إلى أصدقاء وانتشر الفيديو.ونددت نقابة الصيادلة بهذه "المزحة غير المسؤولة"، مشيرة إلى أن طرق استخدام الكاشف وشروطه واضحة جدا، وكل استخدام لا يحترم هذه الشروط لا يفضي إلى استنتاجات حول موثوقية هذه الاختبارات.