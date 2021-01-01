بـ الوصفات والأدوية.. علاج الطفح الجلدي عند الأطفال



علاج الطفح الجلدي عند الأطفال علاج الطفح الجلدي عند الأطفال



يعتمد علاج الطفح الجلدي عند الاطفال في الحفاظ على بشرة طفلك نظيفة وجافة قدر الإمكان. إذا استمر طفح الحفاض لدى طفلك فيمكنك ان تستخدمي علاج الطفح الجلدي عند الاطفال سواء بالطب البديل او بالادوية وهي:



كريم هيدروكورتيزون (ستيرويد) خفيف

كريم مضاد للفطريات ، إذا كان طفلك يعاني من عدوى فطرية

المضادات الحيوية الموضعية أو الفموية ، إذا كان طفلك يعاني من عدوى بكتيرية



استخدم الكريمات أو المراهم في علاج الطفح الجلدي عند الأطفال، والتي تحتوي على المنشطات فقط إذا أوصى بها طبيب الأطفال أو طبيب الأمراض الجلدية الستيرويدات القوية أو الاستخدام المتكرر يمكن أن يؤدي إلى مشاكل إضافية.

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عادةً ما يتطلب طفح الحفاض عدة أيام حتى يتحسن ، وقد يعود الطفح الجلدي بشكل متكرر. إذا استمر الطفح الجلدي على الرغم من علاج الطفح الجلدي عند الأطفال الموصوف ، فقد يوصي طبيبك بأن يذهب طفلك إلى أخصائي في الأمراض الجلدية (طبيب الأمراض الجلدية).كما ام هناك علاجات منزلية لـ علاج الطفح الجلدي عند الاطفال وذلك من خلال لبن الأم تتباين النتائج حول ما إذا كان حليب الثدي البشري المطبق على طفح الحفاض أفضل من العلاجات الأخرى. أظهرت إحدى الدراسات أن تطبيق حليب الثدي على طفح الحفاضات هو علاج فعال وآمن. تم علاج الأطفال الذين يعانون من طفح الحفاض إما بمرهم هيدروكورتيزون 1٪ أو لبن الأم. شملت الدراسة 141 رضيعًا. كان العلاج بحليب الثدي فعالًا مثل المرهم وحده.قارنت دراسة أخرى حليب الثدي البشري مع كريم مصنوع من أكسيد الزنك تم علاج الطفح الجلدي عند الأطفال حديثي الولادة الذين يعانون من طفح الحفاض بالكريم أو حليب الأم. شملت الدراسة 63 مولودًا جديدًا. كان العلاج بالكريم أكثر فعالية.تمت تجربة علاج الطفح الجلدي عند الأطفال بمزيج من العسل وزيت الزيتون وشمع العسل هناك حاجة إلى مزيد من الدراسة لإثبات فعاليتها في علاج طفح الحفاضات، وبعض هذه المواد قد تعزز نمو البكتيريا.