يعد السجق من الأكلات المميزة، ويحتوي على مذاق خاص، كما يمكن إعداده بالكثير من الطرق المختلفة، ولذلك نقدم لكم طريقة جديدة لعمل السجق بالبطاطس للشيف نورا السادات..
مقادير سجق بالبطاطس
سجق
فلفل أحمر
بطاطس مكعبات نص سلقة
بصل أحمر مكعبات صغيرة
بقدونس
ريحان
بابريكا
شطة
ملح وفلفل
1 كوب عصير طماطم
سكر
طريقة تحضير سجق بالبطاطس
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على طريقة عمل السجق بالبطاطس.. خطوة بخطوة
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق