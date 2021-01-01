طريقة عمل السجق بالبطاطس.. خطوة بخطوة



السجق بالبطاطس السجق بالبطاطس



يعد السجق من الأكلات المميزة، ويحتوي على مذاق خاص، كما يمكن إعداده بالكثير من الطرق المختلفة، ولذلك نقدم لكم طريقة جديدة لعمل السجق بالبطاطس للشيف نورا السادات..



مقادير سجق بالبطاطس

سجق

فلفل أحمر

بطاطس مكعبات نص سلقة

بصل أحمر مكعبات صغيرة

بقدونس

ريحان

بابريكا

شطة

ملح وفلفل

1 كوب عصير طماطم

سكر



طريقة تحضير سجق بالبطاطس

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* تقلى البطاطس في زيت قلي غزير* في طاسة أخرى يشوح السجق والبصل والفلفل في الزيت* ويضاف السكر وعصير الطماطم والشطة والملح والفلفل* ويترك على النار حتى تمام التسبيك* يضاف الريحان والبقدونس للبطاطس* ثم يضاف السجق ويقدم ساخنا