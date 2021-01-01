بناء على الوزن .. الفرق بين التكميم العادي والدقيق



تكميم المعدة تكميم المعدة

صرح الدكتور أحمد شبانة، استشاري جراحات المناظير والسمنة وزميل المستشفى الجامعي بفيينا في النمسا، أن التكميم الدقيق هو نفس فكرة التكميم العادي للمعدة، حيث يقوم على استئصال جزء من المعدة بنحو 80% من حجها، ولكن الفارق هو استخدام أدوات جراحية دقيقة جدًا لا يتعدى سمكها 2 ملل، وهو المنظار الدقيق الذى يشبه سن إبرة أو سرنجة عادية، ما يساعد على عدم حدوث أي مضاعفات أو ندبات بعد العملية.



وقال الدكتور أحمد شبانة، في تصريحات صحفية، أن تجرى هذه العملية من خلال شقوق صغيرة جدا غير مرئية، يتم خلالها استخدام أدوات الجراحية الدقيقة، حيث تحقق هذه العملية نفس مميزات عملية التكميم العادي من التخلص من الوزن الزائد وعلاج مضاعفات السمنة مع ميزة إضافية وهي عدم ترك أثرا للندوب والجروح بعد العملية.



وأوضح الدكتور أحمد شبانة أن عمليات علاج السمنة شهدت تقدمًا كبيرًا، حيث أن التكميم العادي بالمنظار هو أحد الحلول الفعالة في علاج السمنة وإنقاص الوزن، ويحقق في ذلك أمان المريض وتتم العملية من خلال 4 فتحات جراحية صغيرة، يبلغ حجم الجرح حوالى 1سم ويتم إدخال أدوات المنظار من خلالها.

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وأضاف الدكتور أحمد شبانة أن التكميم الدقيق يتم من خلال فتحات أقل في البطن وأقل في السمك أيضا حيث يستخدم المنظار الجراحي الدقيق الذي لا يزيد سمكه عن 2 ملل فيحقق للمريض تجربة متميزة وناجحة في التخلص من السمنة بدون مضاعفات وبدون ألم.وأشار الدكتور أحمد شبانة لا تناسب عملية التكميم الدقيق كل المرضى، حيث يحدد الطبيب المعالج حالة المريض والتقنية الأنسب له لإنقاص وزن بعد فحص ومعرفة تاريخه المرضي وعاداته الغذائية، وكذلك بناء على الوزن، حيث تناسب عملية التكميم الدقيق من يتراوح مؤشر كتلة جسمهم من 35 حتى 45.