بنصف كوب سمن.. طريقة عمل قرص فلاحي



طريقة عمل قرص فلاحي طريقة عمل قرص فلاحي



بالسمن والدقيق يمكننا تحضير أفضل وجبات الفطار والعشاء مع القرص الطرية ، وبالرغم من سهولة وسرعة تحضيرها، إلا أن البعض يواجه مشكلة صلابة القرص رغم حصولها على الكثير من السمن.



لهذا لخصت الشيف نجلاء الشرشابي ، تفاصيل عمل القرص الفلاحي وكل الأسرار التي تجعلها طرية وهشة بنفس مكوناتها البسيطة والتي منها:



العجن باللبن أم بالمياه:

- تعجن وتخلط مكونات القرص الطرية باستخدام اللبن وليس الماء وهو ما يزيد ليونة العجين وجعلها طرية بعد التسوية لأن إضافة المياه والعجن بها يزيد من صلابة القرص فيما بعد.

سر القشطة:

- القشطة مكون هام يحافظ على ليونة ودسامة القرص الطرية وهو ما يكمل مذاق السمن المستخدم دون زيادة كميتها، لهذا تضاف كمية قشطة بنفس كمية السمن لتحضير عجين القرص.

- الانتباه لخلط السمنة مع القشطة جيدًا قبل إضافة الدقيق ليتجانس قوامها دون أي تكلات من السمن والقشطة تفقد عجين القرص ليونته خاصة إذا كانت السمنة والقشطة متماسكة بدرجة حرارة الثلاجة.

- لاستكمال تحضير القرص الطرية بمذاق غني ودسم تدهن وجه القرص الطرية بعد تحضيرها وتقسيمها بمسحات من القشطة المخفوقة في اللبن ومن ثم تدخل الفرن للتسوية وبهذا تحصل على اللون الذهبي للوجه مع النكهة الإضافية للقشطة.

سر التخمير:

- تترك العجينة للتخمر مرتين وترتاح مرة بعد تمام العجن والأخرى بعد تشكيلها قرص مدورة وقبل دخولها الفرن للتسوية، ومع تكرار تخمير العجينة تبقى طرية ولينة وهشة بعد الخبز.

مقادير قرص فلاحي بالقشطة

3 كوب دقيق

نصف كوب سمنه

نصف كوب قشطة بلدى

لبن

ملعقة كبيرة خميرة فورية

ملعقة كبيرة سكر

رشة ملح

طريقة تحضير قرص فلاحي بالقشطة

* تخلط السمنة مع القشطة في العجان ثم يضاف القليل من اللبن مع الاستمرار في الخلط

* يضاف الدقيق تدريجيا والخميرة والسكر وملح ثم يضاف باقي كمية اللبن مع الاستمرار في العجن حتى الحصول على عجينة

* تشكل العجبنة كرات صغيرة وتبطط

* تخلط القشطة باللبن وتدهن بالخليط

* تدخل القرص الفرن حتى تمام النضج ثم تقدم.

