تسجيل صوتي يكشف مفاجأة حول وفاة مارادونا

انتشر تسجيل صوتي جديد صادم، لطبيب الأسطورة الأرجنتينية الراحل، دييجو أرماندو مارادونا، ليلة وفاته، يكشف عن تفاصيل جديدة.
ونشرت صحيفة "Infobae" الأرجنتينية مكالمة صادمة بين ليوبالدو لوكي طبيب الأسطورة دييجو أرماندو مارادونا، ومعالجته النفسية أوجوستينا كوساشيف وكيف تعاملا مع توقف قلبه.
ويظهر في التسجيل تحدث ليوبولدو لوكي بطريقة غير لائقة قبل وفاة أسطورة نابولي الإيطالي بدقائق معدودة.
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