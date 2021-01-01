سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية جنوب قطاع غزة



سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية



أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، سقوط طائرة مسيرة "درون" تابعة له جنوب قطاع غزة، حسبما أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية.



ونقلت وكالة "معا" عن لسان مصادر أمنية قولها إن الطائرة سقطت قرب الحدود الشرقية جنوب قطاع غزة في حادثة هي الثانية خلال أقل من أسبوع، حيث سيطرت المقاومة على طائرة مماثلة شرق بيت حانون.



وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي: إنه "خلال نشاط عملياتي لقوة من الجيش، سقطت قبل قليل مسيّرة تابعة للجيش في جنوب قطاع غزة، ولا يوجد خوف من تسرب معلومات".

قد يعجبك أيضا...

ولم يتم الكشف عن أسباب سقوط الطائرة حول ما إذا كانت استهداف من قبل الفصائل الفلسطينية أو عطل بالطائرة.ويأتي ذلك بعد يوم من سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية في لبنان حيث أعلن حزب الله اللبناني أمس الاثنين، إسقاط طائرة مسيّرة إسرائيلية، اخترقت الأجواء اللبنانية في جنوبي البلاد، موضحًا أنها باتت في عهدة مقاتليه.وقال أدرعي في تغريدة الاثنين، على حسابه بموقع "تويتر": "سقطت قبل قليل طائرة مسيرة تابعة لجيش الدفاع داخل الأراضي اللبنانية وذلك خلال نشاط عملياتي على الحدود مع لبنان. لا خشية من تسرب للمعلومات".