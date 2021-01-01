سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية جنوب قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، سقوط طائرة مسيرة "درون" تابعة له جنوب قطاع غزة، حسبما أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية.
ونقلت وكالة "معا" عن لسان مصادر أمنية قولها إن الطائرة سقطت قرب الحدود الشرقية جنوب قطاع غزة في حادثة هي الثانية خلال أقل من أسبوع، حيث سيطرت المقاومة على طائرة مماثلة شرق بيت حانون.
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي: إنه "خلال نشاط عملياتي لقوة من الجيش، سقطت قبل قليل مسيّرة تابعة للجيش في جنوب قطاع غزة، ولا يوجد خوف من تسرب معلومات".
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