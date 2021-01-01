مصطفى محمد يبحث عن الظهور الأول مع جالاتا سراي أمام باشاك شهير.. الليلة



مصطفى محمد مصطفى محمد



يستضيف فريق جالاتا سراي المحترف ضمن صفوفه النجم المصري مصطفى محمد، نظيره إسطنبول باشاك شهير، اليوم، الثلاثاء، في تمام السادسة مساء، على ملعب إسطنبول باشاك شهير، ضمن منافسات الجولة الـ 23، من مسابقة الدوري التركي.



ويبحث مصطفى محمد عن المشاركة الأولى بقميص جالاتا سراي، اليوم، الثلاثاء، بعد إعلان انضمامه إلى النادي التركي رسميا، أمس الإثنين، على سبيل الإعارة قادما من الزمالك، لمدة موسم ونصف الموسم مقابل 2 مليون دولار، مع إمكانية الشراء النهائي مقابل 4 ملايين دولار.



ومن المتوقع أن يشارك مصطفى محمد كبديل في مباراة اليوم، بسبب خوضه مران وحيد، قبل مواجهة باشاك شهير.

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وسيرتدي مصطفى محمد القميص رقم 31، حسبما أعلن نادي جالاتا سراي، أمس، الإثنين.ويحتل جالاتا سراي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 42 نقطة، بينما يتواجد إسطنبول باشاك شهير في المركز الـ 15 بـ 24 نقطة.