يستضيف فريق جالاتا سراي المحترف ضمن صفوفه النجم المصري مصطفى محمد، نظيره إسطنبول باشاك شهير، اليوم، الثلاثاء، في تمام السادسة مساء، على ملعب إسطنبول باشاك شهير، ضمن منافسات الجولة الـ 23، من مسابقة الدوري التركي.
ويبحث مصطفى محمد عن المشاركة الأولى بقميص جالاتا سراي، اليوم، الثلاثاء، بعد إعلان انضمامه إلى النادي التركي رسميا، أمس الإثنين، على سبيل الإعارة قادما من الزمالك، لمدة موسم ونصف الموسم مقابل 2 مليون دولار، مع إمكانية الشراء النهائي مقابل 4 ملايين دولار.
ومن المتوقع أن يشارك مصطفى محمد كبديل في مباراة اليوم، بسبب خوضه مران وحيد، قبل مواجهة باشاك شهير.
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التعليقات على مصطفى محمد يبحث عن الظهور الأول مع جالاتا سراي أمام باشاك شهير.. الليلة
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