بالعسل والليمون.. طريقة جديدة لـ عمل دبابيس الدجاج

ترغب كل ربة منزل في تجديد الأطباق والأصناف التي تقدمها لأفراد أسرتها حتى لا يشعرون بالملل، لذا قدمت الشيف أميرة شنب، مقدمة برنامج أميرة في المطبخ طريقة عمل دجاج بالعسل والليمون.
مقادير دجاج بالعسل والليمون:
6 دبابيس دجاج
زيت
ملح وفلفل
1 ملعقة كبيرة جنزبيل فريش
1 ملعقة كبيرة ثوم مفروم
1 كوب عصير ليمون
3 ملعقة كبيرة عسل أبيض
-للتزيين
بصل أخضر
ليمون أضاليا
سمسم
حبة البركة
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