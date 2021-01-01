طريقة عمل مخلل القرنبيط.. 4 وصفات مختلفة



مخلل القرنبيط مخلل القرنبيط



يتميز القرنبيط بالعيد من الفوائد الصحية أبرزها تقوية المناعة والجهاز العصبي والوقاية من السرطان وخفض ضغط الدم المرتفع .

ويعد مخلل القرنبيط من الذ الاشكال التى يمكن تناولها من هذا النوع من الخضروات لذا نقدم لكم طريقة عمل مخلل القرنبيط فى المنزل بـ 4 وصفات مختلفة لمجموعة من خبراء الطهى فى مصر .

الطريقة الاولى

نجلاء الشرشابى

مقادير مخلل قرنبيط سريع

قرنبيط

بنجر

ماء

ملح

خل

ثوم فصوص

حبهان

كرفس

طريقة تحضير مخلل قرنبيط سريع

* يسلق القرنبيط فى الماء مع البنجر و يخلط ماء السلق مع الملح والخل



* يضاف على القرنبيط ونضع الثوم والحبهان والكرفس ويترك حتى النضج ثم يستخدم



الطريقة الثانية

أميرة شنب

مقادير مخلل القرنبيط

قرنبيط مسلوق

بنجر

ملح

خل

سكر

ماء مغلي

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طريقة تحضير مخلل القرنبيط* يسلق القرنبيط مع الكمون ورغيف من العيش يضاف البنجر* يضاف الماء الدافئ مع الملح والخل، والسكر يصب ويغطى السائل القرنبيط تماماالطريقة الثالثةأميرة شنبمقادير مخلل قرنبيط و جزرقرنبيطجزرثوم صحيحفلفل اخضر حارفلفل أحمر حارملح ليمونماء مغليسكرشبتزيت زيتونطريقة تحضير مخلل قرنبيط و جزر* رصي الفلفل و الجزر و الثوم فى البرطمانوضيفى اليه الماء المغلى مذاب به السكر و الملح وملح الليمون* ضيفى رشة شبت و زيت زيتون و يترك البرطمان مغلق لمدة 3 ايام حتى تحصلى على المخلل.الطريقة الرابعةغادة جميلمقادير مخلل القرنبيط2 فلفل أخضر حار2 بنجر1 فنجان خل3 ملعقة كبيرة ملح4 فص ثوم2 قرنبيطزعفران2 لتر ماءطريقة تحضير مخلل القرنبيط* نغسل القرنبيط جيدًا، ونقطعه بالحجم الذي نريده، نمزج في وعاء الخل، والملح، والماء.* نضعُ في برطمان القرنبيط، والثوم والبنجر والفلفل والزعفران نضع مزيج الماء فوقَ القرنبيط، ونغلقه جيدا، ثم نتركه لمدة عشرة أيام.