طريقة إزالة المناكير من الأظافر بأسهل الطرق



طريقة إزالة المناكير طريقة إزالة المناكير

طريقة إزالة المناكير من الأظافر تعد من أكثر الأشياء التي تبحث عنها الفتيات بالأخص عندما لا يكون الوصول إلى صالون الأظافر خيارًا فمن المهم معرفة كيفية إزالة المانيكير في المنزل.



يتسبب تقشير المانكير في أضرار جسيمة طويلة المدى لأظافرك لأنه لا يقتصر الأمر على اللون الذي تزيله فمن المحتمل جدًا أنك تقشر طبقة من أظافرك الطبيعية لأن الأظافر تعتبر ضعيفة ورقيقة ومتهالكة كما أنها شديدة الحساسية للكسر.



إذا كنتى ترغبى في إزالة طلاء الأظافر ولكن ليس لديك أي مزيل طلاء فلا داعي للقلق، يمكنك إزالة طلاء الأظافر القديم باستخدام مجموعة متنوعة من المنتجات المنزلية الشائعة.

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طريقة إزالة المناكير بالمعجونأكد موقع timesofindia، من الأستخدامات الهامة لمعجون الأسنان هو أنه فعال في إزالة المانكير من أظافرك، وكل ما عليك فعله هو فرك القليل من معجون الأسنان على أظافرك بفرشاة أسنان قديمة، حيث يحتوي المعجون على أسيتات الإيثيل الموجودة أيضًا في مزيل التلميع.تعمل معاجين الأسنان البيضاء بشكل أفضل لأنها ترفع اللون وتزيله عن أظافرك، علاوة على ذلك غالبًا ما يكون لمعجون الأسنان المحتوي على صودا الخبز ، وهو محلول تنظيف طبيعي معروف ، أفضل النتائج .اقرأ إيضا..حيلة سهلة لتثبيت المانكير على الأظافرطريقة إزالة المناكير بالخلاستخدمي الخل الأبيض أو محلول الخل الممزوج بعصير الليمون لمحاربة طلاء الأظافر، يعتبر الخل هو منظف حمضي متعدد الأغراض وطبيعي في جميع أنحاء المنزل، لذلك فمن المنطقي أنه يمكن استخدامه لإزالة طلاء الأظافر، فيمكنك عصر نصف ليمونة أو حتى بعض عصير البرتقال ، للحصول على قوة تنظيف الحمضيات القوية أيضًا.انقع أصابعك لمدة 10-15 دقيقة قبل محاولة إزالتها ومع ذلك لا تزيل الطلاء بأظافرك الأخرى لأنه قد يضعفها، وفقا لموقع wikihow.طريقة إزالة المناكير بالفازليناحصلي على بشرة نظيفة بالفازلين قبل أن تبدأ في الرسم قم بتغليف أظافرك بقطعة قطن مغموسة في الفازلين لمنع الطلاء من الالتصاق كما توضح خبيرة التجميل ميشيل فان على مدونتها، يشكل الفازلين حاجزًا بين بشرتك وأظافرك حتى تتمكني من مسح الأخطاء عند الانتهاء. (تأكد من عدم وضع أي منها على أظافرك ، وإلا فلن يتم تطبيق طلاءك بالتساوي.)طريقة إزالة المناكير من الجلديمكن أن تكون البشرة حساسة للمنظفات القاسية مثل الأسيتون ومزيل طلاء الأظافر، لذا هناك طرق للإزالة من الجلد دون استخدام هذه المنظفات و تساعدك في إزالة طلاء الأظافر من الجلد وفقا لموقع wikihow.بلل الكرة القطنية أو المنشفة بالأسيتون أو مزيل طلاء الأظافر، يجب أن تكون قطعة القطن أو المنشفة مبللة لكن لا يجب أن تنقع أو تقطر إذا لزم الأمر اعصر الرطوبة الزائدة بأصابعك، إذا كنت تستخدمين قطن الأذن اغمسه في الأسيتون أو مزيل طلاء الأظافر.امسح أي فائض على حافة الجلد.أما الطريقة الطبيعية تمامًا لتخليص بشرتك من طلاء الأظافر هي استخدام زيت جوز الهند النقي"، بالإضافة إلي ذلك سوف يزيل الماء الدافئ طلاء بشرتك من خلال شطف يديك تحت الماء الدافئ بعد استخدام أي مزيل لطلاء الأظافر بعد ذلك ، تأكدي من ترطيب البشرة وإضافة الزيت إليها لتحافظي على ترطيبها."