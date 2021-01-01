طريقة تحضير شوربة العدس مثل المطاعم

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شوربة العدس

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحته الرسمية على الفيسب طريقة تحضير شوربة العدس.

طريقة شوربة العدس ..
المقادير :
2 كوب عدس.
2 جزر وسط مقطع
1 بصلة متوسطة مفروم
1 حبة بطاطا متوسطه مقطعه
1 م.ك كمون
2 لتر ماء مغلي
رشة ملح وفلفل أسود.

الطريقة :
نقوم بتنقية العدس جيدا ثم يخلى من أي شئ به اخر، ثم يغسل جيدا.
نضع كمية من زيت الزيتون في قدر على النار ثم نضع البصل و نقلب و نضيف البطاطا و الجزر نقلبهم قليلا ثم نقوم بإضافة العدس المغسول و نقلب و نضيف الماء المغلي مع الملح و الكمون و الفلفل الأسمر و يترك على نار متوسطة ساعة إلا ربع تقريبا .
ينقل العدس في الخلاط حتى يصبح خليط واحد شبه سائل لا يوجد به تكتلات ثم نعيده مرة ثانية إلى الاناء و يترك ليغلي قليلا و يقدم ساخنا مع المقبلات ( ليمون ، زيتون ، فجل ، بصل أخضر ) .
ممكن عمل فتة عدس بتقطيع الخبز و إضافة الشوربة .

المصدر: شوربة العدس

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