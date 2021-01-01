أبرز 6 فوائد صحية مدهشة لزيت الخروع



زيت الخروع زيت الخروع

يتميز زيت الخروع بالعديد من الخصائص الطبية، في الأجيال الماضية قام الآباء بإطعام أطفالهم ملاعق من زيت الخروع اعتقادًا منهم أنه يخفف الإمساك ويعود بفوائد صحية أخرى، كالعديد من العلاجات الطبيعية، وفي حين أن قوى زيت الخروع قد تكون مبالغ فيها في بعض الحالات، فلا شك أن هذا الزيت المصنوع من حبوب الخروع له العديد من الفوائد الصحية.





لذلك ووفقًا لتقرير بموقع "Facty” نقدم لك أبرز الاستخدامات الهامة لزيت الخروع.



1. مسهل طبيعي:

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يعتبر تخفيف الإمساك أحد الاستخدامات المعروفة لزيت الخروع، فجرعة خمسين جرام من زيت الخروع ممزوجة بالحليب الدافئ تجعل الفضلات تتحرك عبر القولون وتخرج من الجسم، حيث أن الزيت غني بالأحماض الدهنية، لذا لا يتم امتصاصه بسهولة في الأمعاء ويتحرك بسرعة، حاملًا معه فضلات أخرى، كما يجب تناوله باعتدال فالكثير منه قد يضر.2. يقوّي جهاز المناعة:جهاز المناعة يدافع عن الجسم ضد العدوى والمرض، لذا يمكن أن يساعد تناول زيت الخروع في تحسين تدفق الدم، وتشجيع تكوين خلايا الدم البيضاء اللمفاوية التي تقاوم البكتيريا، وتعزيز صحة الغدة التي تنتج الخلايا التائية للجهاز المناعي.3. يحسّن النوم:يلجأ الكثير من الناس الذين يعانون من الأرق إلى الحبوب المنومة، لكن الخيارات الطبيعية قد تكون أكثر أمانًا، خاصة على فترات أطول فقد يساعد استهلاك زيت الخروع الموضعي أو وضعه على الاسترخاء مما يحسن النوم.4. يحارب الالتهابات الفطرية:يساعد حمض الأندسيلينك الموجود في زيت الخروع على منع تطور الالتهابات الفطرية، ويعتقد بعض الممارسين الصحيين أنه يمكن أن يعالج عدوى الخميرة وقدم الرياضيين، يحصل الزيت أيضًا على تقارير متوهجة لقدرته على صد ما يعرف "بالسعفة" ، فما يقرب من واحد من كل خمسة أشخاص يصابون بهذه الحالة الجلدية مرة واحدة على الأقل في حياتهم، ويمكن أن يكون زيت الخروع وسيلة لوقف العدوى دون التعرض للآثار الجانبية المحتملة لمضادات الفطريات والمضادات الحيوية الموصوفة طبيًا.5. يخفف الحروق:نعلم جميعًا أننا يجب أن نضع واقٍ من الشمس عندما نكون في الهواء الطلق أثناء النهار، لكننا كثيرًا ما ننسى لذا يمكن أن يخفف زيت الخروع من آثار حروق الشمس المؤلمة، حيث يحتوي على حمض الريسينوليك الذي يمكنه حماية الجلد المتقرح من العدوى، كما أنه يقلل من الالتهاب الناتج عن التعرض الزائد للشمس.6. مفيد لبشرتك:قد يحسن زيت الخروع البشرة ويزيدها نضارة، فعلى عكس المكونات الموجودة في بعض العلاجات الموضعية التي يتم شراؤها، والتي يمكن أن تجفف الجلد في نفس الوقت الذي تجفف فيه البقع، فإن زيت الخروع يرطب البشرة أثناء تنظيفها، حيث يستخدمه بعض الناس كمنظف عام لإزالة البقع والجلد الميت.ولتجنب ما إذا كان لديك حساسية من الزيت ثم بتطبيقه علي بقعة صغيرة من البشرة أولًا.