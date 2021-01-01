لصحة القلب والمعدة..أبرز 5 فوائد صحية لحليب جوز الهند

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حليب جوز الهند


لحليب جوز الهند العديد من الفوائد الهامة لكل أجزاء الجسم فهو يقوم بحماية الجسم من الكثير من الأمراض ويعمل على تعزيز المناعة.

لذا نستعرض لك أبرز 5 فوائد لحليب جوز الهند وفقا لتقرير بموقع "Bold Sky”.

1. السيطرة على مرض السكري
يمكن أن تساعد الأحماض الدهنية متوسطة السلسلة في حليب جوز الهند في إبطاء معدل السكر في الدم في مجرى الدم، وهذا يمنع ارتفاع مستويات السكر في الدم، وبالتالي يقلل من ظهور مرض السكري.

2. يقوي جهاز المناعة
يحتوي جوز الهند على حمض اللوريك المعروف بدعم جهاز المناعة، حيث له خصائص مضادة للميكروبات ومضادة للالتهابات ويمنع نمو السلالات البكتيرية وهذا بدوره يساعد على حماية الجسم من الالتهابات البكتيرية المختلفة.

3. يقلل من قرحة المعدة
وفقا لدراسة نشرت في أبحاث العلاج بالنباتات، فإن ماء جوز الهند له خصائص مضادة للتقرح، والتي لها القدرة على تقليل نمو القرحة وتقليل حجمها.

4. يعزز صحة القلب
ومن الفوائد الأخرى لحليب جوز الهند أنه يساعد في تعزيز صحة القلب بسبب وجود حمض اللوريك فيه، حيث وجدت دراسة نشرت في مجلة التغذية والتمثيل الغذائي أن تناول عصيدة جوز الهند خفض الكوليسترول الضار LDL (الضار) وزيادة الكوليسترول HDL (الجيد) بنسبة 18٪.

5. يخفض ضغط الدم
إن وجود المعادن الأساسية مثل البوتاسيوم والصوديوم والكالسيوم والحديد في حليب جوز الهند يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم، حيث يعمل عن طريق تحسين الدورة الدموية والحفاظ على الأوعية الدموية مسترخية وخالية من الانسداد.

المصدر: موقع "Bold Sky”

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