ألم إيجابي .. دراسة توضح أعراض تؤكد فعالية لقاح كورونا في جسمك



فعالية لقاح كورونا في جسمك فعالية لقاح كورونا في جسمك



تلقى ملايين الأشخاص حول العالم اللقاح الخاص بـ فيروس كورونا، والذي أدى ظهور الآثار الجانبية المقلقة إلى قلق الناس والمساهمة في معدلات تردد اللقاحات.



ومع ذلك ليست كل الآثار الجانبية سيئة، حيث يمكن أن يكون علامة على أن اللقاح يعمل على بناء استجابة مناعية ضرورية ، حتى لو كان ذلك بطريقة غير سارة.



ووفقا لموقع "timesofindia"ـ يمكن أن تحدث التفاعلات العكسية، فإن معظم الآثار الجانبية للقاح خفيفة أو معتدلة، وتستمر لمدة 2-3 أيام ويمكن إدارتها بسهولة.

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ومع ذلك ما نحتاج إلى معرفته هو أن معظم الآثار الجانبية هي مؤشر على أن الجهاز المناعي يولد استجابة.في حالة لقاحات COVID 19، فإن الآثار الجانبية الغريبة هي رد فعل محتمل هي الاستجابة الطبيعية للجهاز المناعي ضد العديد من البروتينات المرتفعة التي يتم تكوينها في الجسم، عندما يحدد الجسم تهديدًا محتملًا.لذلك فإن أي قشعريرة وآلام تعاني منها يمكن أن تكون مجرد مؤشر على أن لقاح كورونا يدرب جسمك على التعرف على مسببات الأمراض في المستقبل.1- آلام العضلاتآلام العضلات منخفضة الشدة وأوجاع المفاصل هي استجابات منهجية تنشأ عند إعطاء اللقاح في الجسم، ويعد هذا أيضًا أحد الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا التي يعاني منها الأشخاص الذين تلقوا جرعة اللقاح في الوقت الحالي (تم الإبلاغ عنها في أكثر من 43 ٪ من الحالات).قد يستغرق الأمر ساعات أو أيام قبل أن يبدأ الشخص في الشعور بآلام المفاصل أو أعراض آلام المفاصل ، ولكن على الأرجح ، فإن أي آلام أو آلام هي مؤشرات قوية على قيام الجهاز المناعي بتوليد الأجسام المضادة استجابة لحقن اللقاح.في حين أن معظم الآلام والأوجاع تختفي من تلقاء نفسها، يمكن أيضًا تجربة تناول الأدوية المضادة للألم ومسكنات الألم للتخفيف.2- الصداعيعتبر الصداع حاليًا ثاني أكثر الأعراض شيوعًا مع تلقيح اللقاحات في الهند وخارجها، إنه مؤشر واضح على أن الجسم ينتج التهابًا منهجيًا، تظهر ملاحظات مركز السيطرة على الأمراض أيضًا أن وجود الصداع أكثر شيوعًا بعد اللقطة الثانية.3- الإرهاقفي حين أن الكثير من الأشخاص المصابين بـ COVID-19 يعانون من التعب والإرهاق المزمن ، فإن المعاناة من نوبات التعب بعد الحصول على لقاح قد تعني أيضًا أن الجسم يبني الحماية المطلوبة ضد الفيروس.يمكن أن يكون التعب مصحوبًا أيضًا بمشاعر قشعريرة وأوجاع طفيفة، والتي يمكن أن تطرد الشخص، هذا هو أحد الأسباب التي تجعل الأطباء ينصحون المرضى الآن بممارسة بعض الرعاية والاحتياطات بعد أخذ اللقاح ، أو أخذ قسط من الراحة بعد أخذ اللقاح إن أمكن.قد يؤدي التعب أيضًا إلى إغماء بعض الأشخاص. وبالتالي ، يجب على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 55 عامًا أن يكونوا أكثر حذرًا من هذا.