وقع الأرجنتيني ماورو إيكاردي، مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي، ضحية سرقة محتويات من منزله الكائن في منطقة نويي سور سين في العاصمة باريس بقيمة 400 ألف يورو، وذلك خلال خوضه مباراة فريقه ضد لوريان في الدوري المحلي، بحسب ما أشارت مصادر مقربة منه.
وقال المصدر مؤكداً معلومات نشرتها صحيفة "ليكيب" الرياضية الفرنسية "تنبه المحيطون (باللاعب) إلى أشياء مبعثرة ومفقودة".
وأضاف أنه "تمت سرقة مجوهرات، ساعات، وملابس فخمة، هذه الاشياء تقدر قيمتها بحوالي 400 ألف يورو"، من دون الكشف عن التفاصيل حول عملية السرقة.
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التعليقات على نجم باريس سان جرمان يتعرض لخسارتان بنفس اللحظة "في الملعب والمنزل"
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