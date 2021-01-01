بأسهل الخطوات.. طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني بالسجق واللحم



طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني

يعتبر الحواوشى الاسكندراني من الأكلات الشهية التي يعشق تناولها الكثيرون،مما يدفع البعض إلى شرائها من المحلات والمطاعم.



وقدمت الشيف سارة عبد السلام طريقة عمل الحواوشى الاسكندراني عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



مقادير الحواوشى الاسكندراني

لعمل العجينة

2كوب دقيق

ملعقة كبيرة خميرة فورية

ملعقة كبيرة سكر

ملعقة صغيرة ملح

ربع كوب زيت

ماء دافئ للعجن

قد يعجبك أيضا...

حشوة اللحمة٥٠٠جرام لحمة مفرومة٢بصل أرباع4فص ثوم صحيح٢فلفل رومي أرباع١فلفل أحمر حار قطعنصف كوب بقدونس مفرومزيت نباتيملعقة صغيرة بهارات لحمةملعقة صغيرة كمونملعقة صغيرة كزبرة جافةنصف ملعقة صغيرة حبهان مطحوننصف ملعقة صغيرة كبابة صينينصف ملعقة صغيرة قرفة بودررشة جوزة الطيبملحفلفل أسودحشوة السجق٥٠٠جرام سجق بلديبصلة حمراء مفرومة٣فص ثوم مفروم١فلفل رومي مفروم١فلفل أحمر حار مفرومنصف كوب بقدونس مفروم١طماطم مفرومةزيت نباتيملحفلفل أسودلدهن الوجهبيضةحليبقهوة سريعة الذوبانحبة البركةسمسمزعتر جافشطة خشنةاقرأ إيضا..المذاق لن تتوقعيه.. 3 طرق مجربة لتجهيز الحواوشىطريقة تحضير الحواوشى الاسكندراني(لعمل العجينة)يخلط الدقيق مع الملح والسكر والخميرة والزيت ويضاف الماء الدافئ للعجن حتى تتجمع العجينة وتعجن العجينة ١٠ دقائق حتى تنعم تمامًا وتقسم العجينة إلى ثلاث كرات وتغطى بسترتس أو البلاستيك الشفاف وتترك حتى تختمر وتتضاعف في الحجم.(لعمل حشوة اللحمة)يفرم البصل والثوم والفلفل والتوابل في الكبة حتى ينعم الخليط مع إضافة الملح والفلفل والزيت وتضاف خلطة الخضار والتوابل إلى اللحمة المفرومة ويضاف البقدونس ويعجن الخليط جيدًا باليد حتى يتجانس تمامًا.(لعمل أرغفة الحواوشي)يرش سطح نظيف بالدقيق وتفرد كرات العجينة على شكل دائرة وتفرد الحشوة على نصف الدائرة فقط مع ترك الحروف عجينة فقط بدون حشوة ونقلب نصف العجينة الغير محشو على الحشو وتغلق الأطراف جيدًا وتكرر العملية مع كل كرات العجينة ويدهن الوجه بالبيض ويرش بالسمسم وحبة البركة ويسخن الفرن جيدًا وتخبز أرغفة الحواوشي على درجة حرارة ٢٠٠ حتى يحمر الوجه وتنضج حشوة اللحمة وتقدم.