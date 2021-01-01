طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني
يعتبر الحواوشى الاسكندراني من الأكلات الشهية التي يعشق تناولها الكثيرون،مما يدفع البعض إلى شرائها من المحلات والمطاعم.
وقدمت الشيف سارة عبد السلام طريقة عمل الحواوشى الاسكندراني عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
مقادير الحواوشى الاسكندراني
لعمل العجينة
2كوب دقيق
ملعقة كبيرة خميرة فورية
ملعقة كبيرة سكر
ملعقة صغيرة ملح
ربع كوب زيت
ماء دافئ للعجن
حشوة اللحمة
٥٠٠جرام لحمة مفرومة
٢بصل أرباع
4فص ثوم صحيح
٢فلفل رومي أرباع
١فلفل أحمر حار قطع
نصف كوب بقدونس مفروم
زيت نباتي
ملعقة صغيرة بهارات لحمة
ملعقة صغيرة كمون
ملعقة صغيرة كزبرة جافة
نصف ملعقة صغيرة حبهان مطحون
نصف ملعقة صغيرة كبابة صيني
نصف ملعقة صغيرة قرفة بودر
رشة جوزة الطيب
ملح
فلفل أسود
حشوة السجق
٥٠٠جرام سجق بلدي
بصلة حمراء مفرومة
٣فص ثوم مفروم
١فلفل رومي مفروم
١فلفل أحمر حار مفروم
نصف كوب بقدونس مفروم
١طماطم مفرومة
زيت نباتي
ملح
فلفل أسود
لدهن الوجه
بيضة
حليب
قهوة سريعة الذوبان
حبة البركة
سمسم
زعتر جاف
شطة خشنة
اقرأ إيضا..
المذاق لن تتوقعيه.. 3 طرق مجربة لتجهيز الحواوشى
طريقة تحضير الحواوشى الاسكندراني
(لعمل العجينة)
يخلط الدقيق مع الملح والسكر والخميرة والزيت ويضاف الماء الدافئ للعجن حتى تتجمع العجينة وتعجن العجينة ١٠ دقائق حتى تنعم تمامًا وتقسم العجينة إلى ثلاث كرات وتغطى بسترتس أو البلاستيك الشفاف وتترك حتى تختمر وتتضاعف في الحجم.
(لعمل حشوة اللحمة)
يفرم البصل والثوم والفلفل والتوابل في الكبة حتى ينعم الخليط مع إضافة الملح والفلفل والزيت وتضاف خلطة الخضار والتوابل إلى اللحمة المفرومة ويضاف البقدونس ويعجن الخليط جيدًا باليد حتى يتجانس تمامًا.
(لعمل أرغفة الحواوشي)
يرش سطح نظيف بالدقيق وتفرد كرات العجينة على شكل دائرة وتفرد الحشوة على نصف الدائرة فقط مع ترك الحروف عجينة فقط بدون حشوة ونقلب نصف العجينة الغير محشو على الحشو وتغلق الأطراف جيدًا وتكرر العملية مع كل كرات العجينة ويدهن الوجه بالبيض ويرش بالسمسم وحبة البركة ويسخن الفرن جيدًا وتخبز أرغفة الحواوشي على درجة حرارة ٢٠٠ حتى يحمر الوجه وتنضج حشوة اللحمة وتقدم.
التعليقات على بأسهل الخطوات.. طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني بالسجق واللحم
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق