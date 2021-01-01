الأمر سيئ .. رصد110 آلاف حالة إصابة جديدة بـ كورونا في أمريكا خلال 24 ساعة

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إصابة جديدة بـ كورونا في أمريكا خلال 24 ساعة

أبلغت الولايات المتحدة عن 110.470 حالة إصابة جديدة بـ Covid-19 و 1789 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقًا لإحصاء جامعة جونز هوبكنز للحالات في البلاد.

ويمثل العدد رغم ضخامته، تراجعًا عن الأرقام السابقة التي ضربت أمريكا الأسابيع الماضية، والتي تجاوزت فيها الأعداد ال200 ألف حالة في اليوم.

في المجموع ، أبلغت الولايات المتحدة عن 26185355 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا على الأقل ، بما في ذلك 441319 حالة وفاة.

وفقًا لـجامعة جونز هوبكنز ، تشمل المجاميع حالات من جميع الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا وأقاليم أمريكية أخرى ، بالإضافة إلى الحالات العائدة من الخارج .

وحول اللقاحات، فقد تم توزيع ما لا يقل عن 49،933،250 جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا Covid-19 وتم إعطاء ما لا يقل عن 31،123،299 مليون حقنة ، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

المصدر: elbalad

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