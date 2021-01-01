بيل جيتس يحذر: أزمة كورونا ستستمر لفترة طويلة

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صورة الخبر: بيل جيتس
بيل جيتس

حذر مؤسس شركة مايكروسوفت الأمريكية، بيل جيتس من أن أزمة فيروس كورونا التي يعشيها العالم في الوقت الراهن ستبقى لمدة طويلة.

وقال جيتس في تصريحات لصحيفة: "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية، الوضع الحالي الصعب سيستمر لعدة أشهر إلى أن يحل الطقس الدافئ، وبفضل توفر اللقاحات والتطعيم سيكون من الممكن تحقيق انخفاض في معدل الوفيات.

وفي معرض إجابته عن سؤال حول نسبة التطعيم الضرورية لوقف الوباء، رأى الملياردير أن نسبة ما بين 70 إلى 80% ضرورية لمنع تفشي الوباء على نطاق واسع في خريف عام 2021، مشددا على ضرورة "فعل كل شيء حتى لا نجد أنفسنا في الوضع الحالي مرة أخرى".

وتطرق مؤسس شركة مايكروسوفت إلى قيود الحجر الصحي، مشيرا إلى أن القيادات السياسية في بعض البلدان تحدثت بصدق عن الوضع الصعب "فأنتم بحاجة إلى ارتداء الأقنعة والمحافظة على مسافة فاصلة والقيود.

المصدر: صحيفة: "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية

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