أسعار مواد البناء في مصر اليوم الاثنين 1-2-2021

يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أسعار مواد البناء، خاصة الأسمنت والحديد خلال تعاملات اليوم الاثنين 1-2-2021.
وسجّل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت 753 جنيهًا للطن، ومصر للأسمنت قنا 708 جنيهات للطن، والسويدي 750 جنيها للطن، وسجل في حلوان 733 جنيهًا للطن.
كما سّجل أسمنت أسيوط 733 جنيهًا للطن، وأسمنت سيناء 710 جنيها للطن.
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